Гуменник заявил о цели поехать на чемпионат мира и Европы

Российский фигурист Петр Гуменник рассказал о планах на будущее.



«Какие планы? Поехать на «челленджер» в Казахстане, потом этапы Гран-при России, а дальше главный турнир года — чемпионат России. Конечно, нужно попадать в призы, ну и задача максимум — поехать на чемпионат Европы и мира, хотя она сложно достижима ввиду супервысокой конкуренции в нашей сборной. Участие в Олимпиаде-2030? А кто же не хочет? Продолжаю заниматься фигурным катанием, чтобы не отпустить этот шанс», — заявил Гуменник.

«Челленджер» мемориал Дениса Тена пройдет в Алма-Ате (Казахстан) с 7 по 10 октября. Российские фигуристы выступят на турнире в нейтральном статусе.

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