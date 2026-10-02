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Фигурное катание

Гуменник заявил о цели поехать на чемпионат мира и Европы

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель

Российский фигурист Петр Гуменник рассказал о планах на будущее.

«Какие планы? Поехать на «челленджер» в Казахстане, потом этапы Гран-при России, а дальше главный турнир года — чемпионат России. Конечно, нужно попадать в призы, ну и задача максимум — поехать на чемпионат Европы и мира, хотя она сложно достижима ввиду супервысокой конкуренции в нашей сборной. Участие в Олимпиаде-2030? А кто же не хочет? Продолжаю заниматься фигурным катанием, чтобы не отпустить этот шанс», — заявил Гуменник.

«Челленджер» мемориал Дениса Тена пройдет в Алма-Ате (Казахстан) с 7 по 10 октября. Российские фигуристы выступят на турнире в нейтральном статусе.

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Петр Гуменник
Фигурное катание
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