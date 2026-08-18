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Образ Загитовой с отдыха оценили более чем в 8 миллионов рублей

Василий Рогов
Алина Загитова.
Фото соцсети

Аксессуары олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой на одном из ее отпускных снимков оценили в 8 143 500 рублей. Такой подсчет приводит Super. При этом стоимость одежды спортсменки в указанную сумму не включалась.

Самой дорогой деталью образа стали часы Cartier — их оценили в 3,27 миллиона рублей. Еще 2,5 миллиона приходится на сумку Herms Kelly mini 20. Только эти две позиции, согласно приведенным ценам, в сумме превышают 5,7 миллиона рублей.

Алина Загитова.Загитова выложила фото с отдыха и показала неизвестного мужчину

В образе Загитовой также обратили внимание на украшения. Браслет Herms оценили в 1,365 миллиона рублей, браслет Van Cleef Arpels — в 635 тысяч, а подвеску этого же ювелирного дома — в 350 тысяч рублей. Кроме того, в подсчет вошло кольцо Levashova Elagina стоимостью 23,5 тысячи рублей.

В итоге общая оценка перечисленных аксессуаров составила чуть больше 8,1 миллиона рублей. Речь идет именно о стоимости вещей по подсчетам источника: данных о том, за какую сумму и при каких обстоятельствах Загитова приобретала эти аксессуары, в публикации не приводится.

Поводом для подсчетов стали фотографии с отдыха, которыми фигуристка поделилась в социальных сетях.

Ранее Загитова опубликовала в социальных сетях серию фотографий с отдыха. Именно один из этих снимков и стал поводом для оценки стоимости ее образа.

В ближайшее время фигуристку также ожидает важное событие, связанное с ее проектом в Казани. На 30 августа запланировано открытие Центра фигурного катания Республики Татарстан, вместе с которым должна начать работу школа Загитовой.

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Алина Загитова
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