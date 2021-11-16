Известная фигуристка и тренер Катарина Гербольдт рассуждает о событиях этого сезона.

Этап «Гран-при» в Японии стал своеобразным чемпионом по количеству травм. Из-за разных повреждений на соревнованиях не выступили Александра Трусова, Дарья Усачева и Рика Кихира. Эмоциональное снятие Усачевой непосредственно на разминке перед стартом короткой программы подняло широкую дискуссию в среде фигурного катания — нужны ли нам победы на чемпионатах мира и Олимпиаде такой ценой?

Уникальная в прошлом фигуристка, выступавшая на высшем уровне как в одиночном, так и в парном катании, а ныне тренер ЦСКА Катарина Гербольдт отвечает, что нужны. По ее мнению, спортсмены настолько фанаты своего дела, что в какой-то момент они в прямом смысле готовы отдать жизнь за очередную медаль. В качестве примера она приводит историю, как поехала на чемпионат Европы с гайморитом — притом что врачи ее не пускали. О возрастном цензе в женском одиночном и перспективах наших лучших фигуристов попасть в состав на Олимпиаду Гербольдт рассказала в интервью «СЭ».

Травмы бывают у каждого — нужно думать, как с ними жить, и восстанавливаться

— Не найду спортсмена, который прошел весь свой путь без травм, — отметила призер чемпионата России. — Большой спорт всегда подразумевает травмы. Понятно, что тренер всегда хочет максимально оградить своего спортсмена от травм, но в то же время если мы хотим высоких достижений, то их не бывает без больших нагрузок. А последствия таких нагрузок — это повреждения. Так бывает, что спортсмены ломаются. Причем чаще всего травмы случаются на пике твоих возможностей, когда иммунитет ослабевает. Организм не отдыхает, никто не даст в разгар сезона передышку и не разрешит полететь на Мальдивы. Если ты идешь к какой-то цели, то нужно быть сильным и перетерпеть возможную боль. Да, больно, да, бывает обидно.

До слез — плачешь и думаешь: за что, почему это происходит со мной? Но нельзя сдаваться и прекращать тренировки, даже если у тебя гипс на ноге. Нога травмирована — тренируйся лежа. Нужно работать в тандеме тренерам и врачам, совместно решать, как пережить травму. Самое главное, чтобы не отворачивались от тебя родные. Продолжали верить, что все будет хорошо, и внушать это своему ребенку, спортсмену. И мы уже видели не раз, как ребята быстро восстанавливаются, тем более сейчас медицина развивается, есть много способов поддержать здоровье. Мы все помним, как Евгения Медведева в олимпийский сезон пережила серьезную травму, но вышла и откатала. Завоевать серебро — это большой успех. Особенно с учетом того, сколько было пропущено.

Отдавать всю жизнь ради карьеры в два года — полный бред. Нужен возрастной ценз

В парном катании все отказались от использования четверных элементов и работают над усовершенствованием катания. Ушли в качество, презентацию программы. Возможно, и в женском одиночном после Олимпиады примут решение поднять возрастной ценз. Хотя бы ограничат форсирование подготовки. Сейчас детей уже в 9-10 лет учат четверным. Естественно, к 18 годам они уже не доживают, физически они истощены. Из них выжимают, как из лимона, весь сок. И если возраст допуска на взрослые старты поднимут, то будущему поколению будет легче. Возможно, будет меньше травм, подготовка будет более постепенной. Никто не будет гнать детей. Поэтому я за повышение возрастного ценза. Для меня это бред — работать всю жизнь ради 2-3 лет карьеры. Столько усилий — и ради чего? Большинство из нас даже и детства-то не видели. Все время тренировка, тренировка, тренировка. Нет времени даже выйти во двор погулять.

У меня сейчас набор своей маленькой группы, родители просятся на день рождения. Бывает, что и отпускаю, поскольку сама прошла через этот путь. Я считаю, что должно быть детство, должны быть выходные. Нужно уметь разгружаться эмоционально, иначе велик шанс, что дети в определенном возрасте потеряют мотивацию. Понятное дело, что России нужны медали. Всем нужны медали. Но спортсмену глупо работать ради одного-двух сезонов. Это максимум сегодня, дальше все заканчивается. Вспомним мое поколение — мы катались до 25, и это было нормой. Та же Слуцкая — почти до 30 лет, Бутырская. Карьера была долгой, и все понимали, ради чего. Сейчас, если ты успешный спортсмен и у тебя все сложилось, у тебя будет жизнь и после спорта. А если ты не успел в эти пару лет заявить о себе? Бывают же и «поздние» дети, они раскрываются позже, но это уже никому не интересно.

Меня просили подписать документы, что я сама несу ответственность за свою жизнь

Пропускать тренировки не стоит, результаты Косторной это доказывают. Мы тоже можем говорить о своих желаниях. Но нужно их сопоставлять с возможностями. К примеру, я часто хочу вернуться. Но я понимаю, что не готова сейчас столько работать. Тогда в чем смысл даже попыток возвращения? Всегда было так — кто много работает, то и выигрывает. Кто решил где-то себе что-то упростить и похалтурить, поэкономить силы — так это не работает. Все равно это все вылезает, так что чемпионами становятся трудоголики. Спорт — это всегда для фанатов и фанатиков. Спортсмены настолько готовы идти к своей цели, что на каком-то этапе нет преград вообще. И эта грань между спортивным героизмом и глупостью размывается. Кровью, потом добивался места в сборной, своих медалей. И не готов оступиться, идешь до конца. Так что я понимаю логику той же Ани Щербаковой. Столько всего сделал — и, получается, зря?

У меня был случай из собственной карьеры. Был момент, когда я была на грани жизни и смерти. Тяжелый гайморит, врачи меня не отпускают — а у меня чемпионат Европы на носу. Самолет через шесть часов. А они мне в ответ — 90 процентов, что может случится летальный исход. Срочная госпитализация! Все гайморовы пазухи закрыты, и следующая — это уже мозг. И если вдруг что-то пойдет не так, то решиться все может буквально за минуту. Не знаю, хорошо это или плохо, но на таком уровне невозможно остановиться. Врачи так и спрашивали — вы отбитая на голову? Я не отрицаю, может, так и есть. К тому же родители запрещали мне ехать на чемпионат Европы. Не разрешали подписывать документы, что я сама беру на себя ответственность за свою жизнь и готова к последствиям. Моя мама всегда была за здоровье, для нее это был огромный шок. Но так как мне было 18 лет, то я решила все сама, несмотря на их запреты.

В фигурном катании стоит организовать трансферы по типу футбола

Я всегда за то, чтобы давать возможности спортсмену реализовать себя. Пусть и в другой стране. Это огромный путь, огромная работа. Пусть, к сожалению, она не может здесь проявить себя. Почему не дать возможность проявить себя где-то еще, за другую страну? Может, это прозвучит непатриотично, но давайте сейчас все возможные критики представят своего ребенка в этой ситуации. Ребенка, с которым вы с шести утра на катке, в четыре утра будите его все детство и едете на каток с тремя чемоданами, мотаетесь от катка до школы, сколько денег вкладываете, сил, нервов. И что, получается, все напрасно? Даже элементарную мечту побывать на чемпионате Европы, мира. У нас и так достаточно много сильных спортсменов, которые могут достойно представлять нашу страну. И если есть спортсмены, которым это, к сожалению, не удается, то почему бы не дать им возможность покататься за другую сборную? Так что я бы отпустила.

Вариант выхода из конфликта — трансферы по типу футбола или хоккея. Сборные могли бы продавать своих спортсменов. Это правильно, поскольку если федерация вложилась в спортсмена, то ей не хочется его терять. Почему бы не открыть трансферный рынок, не озвучивать суммы, за которую она готова отпустить своего спортсмена? Понятное дело, что точные суммы контрактов нам и в футболе не всегда известны. Но какие-то варианты искать нужно. Это правильно по отношению и к спортсмену, и к федерации. Необходимость говорить с федерацией перед сменой гражданства была всегда. Это не только сейчас случилось. Нельзя было прийти и сказать, что завтра будешь выступать за Италию. Нужно прийти и получить разрешение. Был карантин, год или два сезона. Тем не менее я за право выбора. Такова жизнь — она складывается по-разному.

У женщин на Олимпиаду поедут Валиева, Туктамышева и Трусова

В танцах первые два места в сборной очевидны — это Виктория Синицина/Никита Кацалапов и Александра Степанова/Иван Букин. А вот с третьим местом все интересно. Мне очень нравятся в этом сезоне две наших молодых пары — Диана Дэвис с Глебом Смолкиным и Аннабель Морозов с Андреем Багиным. Я дилетант в танцах, но говорю, как мне нравится по восприятию. Все знают, что у фигуристок в обеих парах есть известные родители — это тренеры Этери Тутберидзе и Николай Морозов. Но я не думаю, что это может быть каким-то фактором в борьбе за медали. Я все-таки считаю — если бы они не умели кататься, то неважно, ничего бы не помогло. Хоть сам Владимир Владимирович Путин будет у тебя папа. Ну если ты не можешь ехать — что сделать? Так что ребята реально претендуют на места в сборной, они интересные, обе пары. Со своей харизмой, стилем. Они еще молодые, у них прекрасное будущее.

У женщин на Олимпиаду однозначно поедет Камила Валиева, надеюсь, поедет и Лиза Туктамышева. Третьей, мне кажется, в заявке будет Саша Трусова. Мужчины — Коляда, наверное, Семененко, он достаточно стабильно катается, и мне бы очень хотелось, чтобы Саша Самарин поехал. Это мое желание, которое может не сбыться, но я так мечтаю и запускаю это в космос. И с Марком Кондратюком мы много работали, тоже хотелось бы, но он молод, у него большое будущее. Его внутреннего богатого мира хватит не на один олимпийский цикл. В парах все очевидно, думаю. Мишина/Галлямов, Тарасова/Морозов, Бойкова/Козловский. Наша тройка так и останется. Мне ближе всех Женя с Вовой, конечно. После перехода к Тутберидзе, кстати, пара серьезно преобразилась. Они стали увереннее кататься, хотя все проблемы еще не решены. Если не было чистых прокатов много лет, не стоит ждать, что они будут сразу же сейчас. К тому же стоит понять, насколько команде Этери интересно парное катание. Но до Игр она точно Тарасову и Морозова не бросит.

Здорово, что Туктамышева не ушла от Мишина после неудачного сезона

Лиза Туктамышева по этому сезону и по многим другим в совокупности однозначно заслужила себе место в сборной, но все будет решать чемпионат России. Скажу только, что катается она очень стабильно в этом сезоне, и шансы ее высоки. Я преклоняюсь перед ней — упасть и снова подняться дорогого стоит. Это требует уважения. Четверной? Она его уже прыгала. Алексей Николаевич — очень опытный тренер. Он математик и всегда все просчитывает. Если бы он видел, что он необходим, они бы вставляли в программу. Вероятно, они накатывают и варианты с квадами, просто пока что в нем не было необходимости. Мишин может во время соревнований скорректировать программу. Классно, что она осталась с ним, не ушла, не засомневалась в их тандеме. Это дорогого стоит.

Очень сложно остаться в таких взаимоотношениях после неудач. А Лиза не ушла, когда упала в результатах после чемпионского сезона. Думаю, он ее за это любит и ценит. И он ее тоже не списал со счетов. Искренне за нее болею и за Алексея Николаевича, весь багаж знаний. Может, это грубо с моей стороны, но давайте подождем, когда Этери Георгиевна доживет до его лет, и посмотрим, какой в его возрасте у нее будет «конвейер». У него уже было очень много олимпийских чемпионов и призеров. Не было такого, чтобы он десять лет провел без спортсменов. Он достаточный результат уже показал. Может, Лиза в этом сезоне будет некоей финальной точкой. В таком возрасте сложно много летать, у него появился хороший мальчик. У кого еще у нас есть и мужчины, и женщины в топе? Не думаю, что Лиза — просто вспышка. Детей все растят.