Дочь Тутберидзе и ее партнер могут перейти под флаг Израиля. А что с США?

Насколько возможен такой поворот в карьере Дианы Дэвис и Глеба Смолкина.

Российская танцевальная пара была под пристальным вниманием практически все лето из-за информации о возможной смене спортивного гражданства. Изначально новости о переходе в другую федерацию были опровергнуты. Но в начале декабря Диана Дэвис и Глеб Смолкин дали интервью подкасту «Ход коньком», в котором не исключили возможной смены флага.

Тогда спортсмены четко дали понять — они заинтересованы в выступлениях на международной арене. И если для российских фигуристов в ближайшее время ничего не поменяется, то танцоры допустили для себя смену флага. Но если все лето информация была только о переходе в сборную США, то, по последним данным, теперь вопрос стоит об Израиле. Такой поворот событий вообще реален?

Варианты

На самом деле, по информации «СЭ», вариант с переходом под флаг Израиля возник не сейчас — еще осенью такое развитие событий было в головах у ребят и их окружения. Но тогда в приоритете у пары была все же сборная США — именно в этой стране постоянно проживают и тренируются фигуристы.

К тому же у Дианы есть американское гражданство. А у ее партнера — ныне еще и супруга — появилась возможность его получить после заключения брака при выполнении определенных условий. Но, по данным РИА «Новости спорт», в настоящее время вариант с переходом пары в сборную США исключен, однако конкретных договоренностей с Израилем пока не достигнуто. Итоговое решение будет приниматься исходя из политической обстановки в мире.

Информацию о возможной смене гражданства на израильское подтвердили и источники «СЭ», и американский журналист Дейв Лиз. «Все больше похоже на то, что Диана Дэвис и Глеб Смолкин могут представлять Израиль», — сказал Лиз в последнем выпуске на ютуб-канале The Skating Lesson.

Но насколько такой вариант вообще реален? И возможно ли его воплотить в жизнь? Одной россиянке — ученице Евгения Плющенко Софье Шифриной уже удалось сменить спортивное гражданство на израильское. И даже стать чемпионкой страны по новисам.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

США

Вариант со сборной США для Дианы и Глеба был проще с точки зрения его воплощения в жизнь. Фигуристы приписаны к местным клубам, не выступали на российских стартах почти год. К тому же у Дэвис есть американское гражданство по рождению, а у Смолкина оно может появиться после вступления в брак со своей партнершей.

Но, по данным Sports.ru, со стороны принимающей стороны — а именно американской федерации — последовал отказ. Причины такого решения, разумеется, не разглашаются. Возможно, это чисто политические моменты — кто знает. Но теперь для пары стоит вопрос о возможном переходе под израильский флаг.

Это означает, что конкретное решение на данный момент еще не принято. Причем со стороны самих спортсменов в том числе. По информации РИА «Новости спорт», Диана и Глеб могут отказаться от идеи смены спортивного гражданства в случае допуска россиян к международным стартам.

Таким образом, данный вариант развития событий находится на стадии обсуждения. Но нужно понимать, что вариант с израильским флагом не является настолько доступным и для Дэвис, и Смолкина, как это может показаться со стороны. Хоть ему и активно способствует тренер пары Алексей Киляков.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Израиль

Дело осложняет тот факт, что ни у Дианы, ни у Глеба нет гражданства этой страны. Самым доступным способом его получения для фигуристов может быть репарация — то есть необходимость доказать еврейское происхождение. Для этого у спортсменов должны быть соответствующие родственники, а связи нужно подтвердить официальными документами.

Если таковые найти удастся, то после предоставления доказательств спортсменам могут выдать израильский паспорт прямо в аэропорту Тель-Авива, и при этом они сумеют сохранить российский. Отказываться от гражданства РФ необходимости нет — осталось только найти подходящих родственников. И если у Дианы вряд ли таковые имеются, то вот отец ее партнера — актер Борис Смолкин — как раз родился в еврейской семье.

Дедушка Глеба — Григорий Моисеевич — был архитектором из Белоруссии, но никогда не забывал о своих корнях. Он посещал еврейскую школу и женился по старинным канонам. Мужчинам для получения гражданства Израиля можно искать соответствующие корни до третьего поколения. Однако это правило могут отменить в ближайшее время.

Но пока оно действует, Глеб как представитель третьего поколения может претендовать на израильский паспорт. А Диана, как его супруга, имеет возможность получения гражданства спустя год после заключения официального брака. В Израиле фигурное катание развито не на высоком уровне, однако это только откроет паре путь на главные старты. Конкуренцию им могут составить пары Ткаченко/Киляков и Носовицкая/Носовицкий. Но у Дэвис и Смолкина есть все шансы обойти их.

В общем, будущее этих спортсменов зависит от многих факторов. Но израильский флаг для них вполне возможный вариант продолжения карьеры.