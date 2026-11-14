Кагановская и Некрасов лидируют после ритм-танца на Гран-при России в Омске

Фигуристы Василиса Кагановская и Максим Некрасов стали победителями ритм-танца на пятом этапе Гран-при России «Сердце Сибири» в Омске.

Они набрали 81,76 балла. Вторыми идут Александра Степанова и Иван Букин (81,52 балла), третьими — Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный (78,21).

Пары выступят с произвольным танцем в воскресенье, 15 ноября. Начало — в 10.00 по московскому времени.

Омск

Фигурное катание

Гран-при России. 5-й этап

Танцы на льду. Ритм-танец