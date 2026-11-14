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5 этап Гран-при России в Омске: результат ритм-танца в танцах на льду 14 ноября 2026

Кагановская и Некрасов лидируют после ритм-танца на Гран-при России в Омске

Игнат Заздравин
Корреспондент
Василиса Кагановская и Максим Некрасов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фигуристы Василиса Кагановская и Максим Некрасов стали победителями ритм-танца на пятом этапе Гран-при России «Сердце Сибири» в Омске.

Они набрали 81,76 балла. Вторыми идут Александра Степанова и Иван Букин (81,52 балла), третьими — Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный (78,21).

Пары выступят с произвольным танцем в воскресенье, 15 ноября. Начало — в 10.00 по московскому времени.

Омск
Фигурное катание
Гран-при России. 5-й этап
Танцы на льду. Ритм-танец

  1. Василиса Кагановская / Максим Некрасов — 81,76 балла

  2. Александра Степанова / Иван Букин — 81,52

  3. Ирина Хавронина / Дэвид Нарижный — 78,21

  4. Василиса Григорьева / Евгений Артющенко — 77.00

  5. Милана Кузьмина / Дмитрий Студеникин — 74,67

  6. Анна Коломенская / Артем Фролов — 72,59

  7. Екатерина Миронова / Евгений Устенко — 70.26

  8. Елизавета Шичина / Павел Дрозд — 67,41

  9. Александра Прокопец / Александр Васькович — 66.13

  10. Алиса Крайнюкова / Семен Нетсев — 52.32

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Фигурное катание
Александра Степанова/ Иван Букин
Василиса Кагановская /Максим Некрасов
Ирина Хавронина / Дэвид Нарижный
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