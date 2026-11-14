Кагановская и Некрасов лидируют после ритм-танца на Гран-при России в Омске
Фигуристы Василиса Кагановская и Максим Некрасов стали победителями ритм-танца на пятом этапе Гран-при России «Сердце Сибири» в Омске.
Они набрали 81,76 балла. Вторыми идут Александра Степанова и Иван Букин (81,52 балла), третьими — Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный (78,21).
Пары выступят с произвольным танцем в воскресенье, 15 ноября. Начало — в 10.00 по московскому времени.
Омск
Фигурное катание
Гран-при России. 5-й этап
Танцы на льду. Ритм-танец
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Василиса Кагановская / Максим Некрасов — 81,76 балла
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Александра Степанова / Иван Букин — 81,52
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Ирина Хавронина / Дэвид Нарижный — 78,21
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Василиса Григорьева / Евгений Артющенко — 77.00
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Милана Кузьмина / Дмитрий Студеникин — 74,67
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Анна Коломенская / Артем Фролов — 72,59
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Екатерина Миронова / Евгений Устенко — 70.26
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Елизавета Шичина / Павел Дрозд — 67,41
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Александра Прокопец / Александр Васькович — 66.13
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Алиса Крайнюкова / Семен Нетсев — 52.32