Лазарев — после короткой программы на Гран-при в Омске: «Пока не освоился во взрослых соревнованиях»

Фигурист Лев Лазарев рассказал журналистам о подготовке к этапу Гран-при России в Омске после первого места в короткой программе.

За прокат спортсмен получил 98,73 балла. Второе место занимает Николай Угожаев (97,38), третьим идет Марк Кондратюк (97,27).

«Когда я готовился к этому старту, решил, что облегчение контента — убрал в Санкт-Петербурге флип — на пользу не пошло. Даже если с флипом получаться не будет, ничего страшного, это мой первый взрослый сезон. Плюс я еще параллельно выступаю на юниорских соревнованиях. Просто отпустил, что там не получилось. Очень много мы работали над короткой программой. Я ее катал каждый день. Пока что из-за того, что первый сезон во взрослых [соревнованиях], короткую программу с четверными тяжелее катать психологически. В этот раз был хорошо готов, поэтому все получилось. Больше радости, даже несмотря на то, что есть помарки. Буду над этим работать.

Пока не освоился во взрослых, первый сезон — это непривычно, приходится больше концентрироваться на короткий программе. Пока осваиваюсь», — приводит ТАСС слова Лазарева.

Фигуристы представят произвольные программы в воскресенье. Пятый этап Гран-при России завершится 15 ноября.