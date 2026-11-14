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Гран-при США по фигурному катанию 2026: во сколько начало короткой программы у женщин с Трусовой и Петросян, где смотреть трансляцию 15 ноября

Гран-при США — 2026: во сколько начало короткой программы у женщин, где смотреть трансляцию 15 ноября

Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Аделия Петросян.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

В ночь на воскресенье, 15 ноября, на этапе Гран-при ISU по фигурному катанию в Эверетте (США) состоится короткая программа у женщин. Соревнования пройдут на арене «Энджел оф зе Уиндс». Начало — в 2.42 по московскому времени.

Россию в нейтральном статусе представляют Александра Трусова (Игнатова) и Аделия Петросян. Обе фигуристки выступят в первой разминке.

Время выхода на лед Трусовой и Петросян 15 ноября

  • 3.08. Аделия Петросян — четвертый стартовый номер.
  • 3.14. Александра Трусова — пятый стартовый номер.

Где смотреть короткую программу женщин на Гран-при США

Прямую онлайн-трансляцию соревнований в России покажет Okko. Начало короткой программы запланировано на 2.42 мск. Доступ к эфиру предоставляется на условиях онлайн-платформы.

В женском одиночном катании заявлены 12 участниц. Помимо россиянок, на лед выйдут представительница Казахстана Софья Самоделкина, японки Рино Мацуике и Ами Накаи, а также фигуристки из США, Канады и Южной Кореи.

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Аделия Петросян
Александра Трусова - Игнатова
Фигурное катание
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