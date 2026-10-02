Россиянин Угожаев занял второе место на турнире в Грузии, Ветлугин — четвертый

Россиянин Николай Угожаев занял второе место на турнире серии «челленджер» в Батуми.

По итогам короткой и произвольной программ Угожаев набрал 236,41 балла.

Первое место занял Ника Эгадзе (262,65) из Грузии, а третье — Михаил Селевко (227,74) из Эстонии.

У Матвея Ветлугина в сумме за короткую и произвольную программы 219,94 балла. Он занял четвертое место.

Trialeti Trophy — турнир серии «челленджер» по фигурному катанию. Он проходит в Батуми (Грузия) с 1 по 3 октября 2026 года. Российские фигуристы принимают участие в турнире в нейтральном статусе.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max