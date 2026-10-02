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Trialeti Trophy 2026: россиянин Угожаев занял второе место на турнире в Грузии, Ветлугин — четвертый

Россиянин Угожаев занял второе место на турнире в Грузии, Ветлугин — четвертый

Сергей Филин
Николай Угожаев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Россиянин Николай Угожаев занял второе место на турнире серии «челленджер» в Батуми.

По итогам короткой и произвольной программ Угожаев набрал 236,41 балла.

Первое место занял Ника Эгадзе (262,65) из Грузии, а третье — Михаил Селевко (227,74) из Эстонии.

У Матвея Ветлугина в сумме за короткую и произвольную программы 219,94 балла. Он занял четвертое место.

Trialeti Trophy — турнир серии «челленджер» по фигурному катанию. Он проходит в Батуми (Грузия) с 1 по 3 октября 2026 года. Российские фигуристы принимают участие в турнире в нейтральном статусе.

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Матвей Ветлугин
Михаил Селевко
Ника Эгадзе
Николай Угожаев
Фигурное катание
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