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Трусова выступила под живой вокал Булановой на шоу Медведевой

Трусова выступила под живой вокал Булановой и песню «Мой ненаглядный» на шоу Медведевой

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Скриншот трансляции.
Фото Telegram-канал Александры Трусовой

Российская фигуристка Александра Трусова представила свою программу под живой вокал Татьяны Булановой на шоу Евгении Медведевой «Дискотека 90-х на льду». Трусова выступила под песню «Мой ненаглядный» и в ходе проката сделала тройной лутц и двойной аксель.

В заключительной части Трусова сняла куртку и сделала кантилевер, а потом выбросила ее и осталась в топике.

В сезоне-2026/27 Трусова вернулась в спорт и сделала четверной лутц на соревнованиях в Японии.

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Фигурное катание
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