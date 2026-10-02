Трусова выступила под живой вокал Булановой и песню «Мой ненаглядный» на шоу Медведевой

Российская фигуристка Александра Трусова представила свою программу под живой вокал Татьяны Булановой на шоу Евгении Медведевой «Дискотека 90-х на льду». Трусова выступила под песню «Мой ненаглядный» и в ходе проката сделала тройной лутц и двойной аксель.

В заключительной части Трусова сняла куртку и сделала кантилевер, а потом выбросила ее и осталась в топике.

В сезоне-2026/27 Трусова вернулась в спорт и сделала четверной лутц на соревнованиях в Японии.

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