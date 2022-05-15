Тренер Людмила Великова: «Интереса к фигурному катанию без русских нет»

Знаменитый специалист из Санкт-Петербурга — о том, когда отменят санкции.

Заслуженный тренер России никогда за словом в карман не лезла. И когда говорила о своей паре Анастасия Мишина/Александр Галлямов, и когда назвала Кубок Первого канала во время чемпионата мира «пиром во время чумы». Сейчас у петербургского тренера и ее внука Василия Великова тренируется несколько молодых пар. В интервью «СЭ» Людмила Георгиевна снова не скупилась на выражения и рассказала, какое настроение царит в российском фигурном катании на фоне отстранения и обнадеживающих официальных формулировок.

Многие фигуристы закончат

— Людмила Георгиевна, во время Кубка Первого канала вы достаточно жестко высказались, что его проведение — «пир во время чумы». Но какие еще у нас варианты?

— Честно говоря, не знаю. Спортсменам постарше очень тяжело. Выхода нет же. Олимпийские игры закончились, и неизвестно, что будет с олимпийскими мечтами. Люди, которые уже там побывали или которые туда стремились, потеряли мотивацию. Да, знаю, что сейчас федерация обсуждает проведение дополнительных стартов. У нас в Петербурге новый глава федерации Антон Сихарулидзе тоже понимает, что нужна практика. Но я не представляю, какая сейчас может быть мотивация. Так что да, я так считаю. Кубок Первого канала — это искусственные соревнования. Просто сами с собой соревнуемся.

— А что можно сделать? Не отменять же их.

— А я не спорю с их проведением. Фигурное катание — тот вид спорта, где мы одна из лучших стран в мире, если не лучшая. Что нам остается делать? Может быть, выживем с такими стартами. У меня все-таки есть надежда, что потом в мире увидят, что интереса к фигурному катанию без русских нет, и выпустят нас. Русские дети — способные. А чтобы люди ходили на фигурное катание, нужно, чтобы спортсмены хорошо катались. Так что выживем мы, конечно, но какой ценой?

Наша федерация сейчас разрабатывает разные варианты. Я, например, считаю, что на этапах Кубка России надо выступать всем, не ограничивать двумя этапами. Пусть приезжают все лидеры и желающие. Понимаю, существует регламент, но есть вещи, которые помогают развивать фигурное катание. Надо помогать спортсменам, брать на сборы, поддерживать, давать практику. Надеюсь, руководители федерации это поймут.

— Есть денежная мотивация.

— У каждого спортсмена свой характер — кому-то сейчас будет достаточно материального стимула, но другим надо идти покорять вершины. Не все, но многие фигуристы, думаю, закончат. Жизнь продолжается, но пока конкретных перспектив не прослеживается. Отсутствие мотивации — самое страшное в спорте. Есть плюс: думаю, подтянутся фигуристы, которые сейчас ниже уровнем. Но лидеры вряд ли долго протянут, теша себя надеждами, что скоро все решится.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Нам не стоит рассчитывать на послабления на конгрессе ISU

— Впереди конгресс, на котором будут приниматься конкретные решения. Правда, не факт, что в нашу пользу.

— По логике, конечно, здесь стоит всем задуматься. На юниорский чемпионат мира приезжает всего 12 пар. Это о чем-то да говорит, наверное? Но все равно мы очень пострадаем. Пока впереди что-то маячит у молодых, юниоров. Как могут идти вперед теперь кто уже ездил на Олимпиаду, чемпионаты мира? Нанесен большой урон всему нашему спорту, не только фигурному катанию, да всей стране. Мы же не отдельное государство — «фигурное катание». Очень жалко.

— Про «маячит у юниоров» — думаете, реально могут снять с них отстранение, оставив под замком взрослых? Такое обсуждение я слышал.

— Думаю, мы так всех против себя настроили, что вряд ли на конгрессе сделают какие-то послабления в нашу пользу. Не стоит тешить себя надеждами. Надо работать, стараться сохранить желание и поддерживать форму.

— Вы говорите об уходах, но даже ветераны — Синицина/Кацалапов, Тарасова/Морозов — утверждают, что продолжат кататься. Не стыкуется.

— Может, у них есть другая мотивация? Вообще для меня удивительно, почему люди после Олимпиады, больные-пребольные, с больными спинами, остаются кататься. Могу только догадываться. Может, у них все в порядке. Ну и слава богу. В танцах вот, насколько знаю, разброд и шатания. В парах типичная весенняя чехарда. Она всегда была, но в этот раз к ней больше внимания, поскольку мы ждем какой-то гадости, плохих событий. Люди заканчивают сезон и подводят итоги. И если они их не устраивают, то делают выводы и пытаются что-то изменить.

Карина Сафина и Лука Берулава. Фото Global Look Press

Пример Сафиной и Берулавы заставляет задуматься

— Наверное, есть нестандартный вариант со сменой гражданства.

— Да. Посмотрите, у Паши Слюсаренко пара Сафина/Берулава сейчас стала чемпионами мира среди юниоров в отсутствие русских. Конечно, это заставляет задуматься. Наши, правда, имеют право не отпускать. Но мысли у всех об этом так или иначе вьются, думаю. Все хотят чего-то большего, а ограничены чемпионатом страны.

— У вас работает грузинская пара Анастасия Метелкина/Даниил Паркман, которая в последний момент уступила место на Олимпиаде тем самым Сафиной и Берулаве. Не обидно?

— Сейчас они очень хорошо работают, в прошлом сезоне помешали травмы. Девочка очень серьезно упала, думали даже операцию делать, но решили, что заживет. Потом у мальчика проблемы с коленом. Иногда пользуются отсутствием подготовки и отказывают на этом основании, а тут все было по делу. Но в следующем сезоне Илья Авербух сделал им произвольную программу.

— Авербух становится популярным хореографом.

— Он владеет коньком, катается как бог. Все, что другим нужно объяснять на пальцах, он может показать. И придумщик хороший.

— То есть то, что вторая пара занималась на катке Этери Тутберидзе, никак не повлияло на статус в сборной? Доводилось слышать такую версию.

— Нет, нисколько.

— Вы сказали про чехарду в парах. У вас в группе на этот раз без уходов, все в строю?

— Да, у меня все нормально. В парном катании недовольных-то полно, проще сказать, что виноват другой, а не ты недоработал. У спортсменов есть родители, которые тоже влияют. Но среди молодых сейчас есть очень интересные пары. Я бы советовала всем обратить внимание на пару Хабибуллина/Княжук, которая занимается у Василевского и Доброскокова. У меня очень приличная пара появилась, Дыбкова/Хвалько. Их берут на сборы, две пары попали в сборную. Есть с кем работать. У меня в основном в группе юниоры, кроме Соловьевой и Иванова, я не чувствую себя униженной и оскорбленной, что мне недодали. Мне интересно поднимать новые пары, поэтому мотивация остается. Хотя осознаю, что многие меня не понимают. Просто, когда появляется хороший материал, хочется сделать еще лучше. А тяжело сейчас всем. Вот вам не тяжело?

— Бывало и лучше.