Вполне возможно, скоро у Тутберидзе, Мишина и Плющенко появится новый конкурент во взрослом катании.

К марту активных тренерских групп в российском одиночном катании осталось, по сути, три: Алексея Мишина, который поедет в Стокгольм с тремя подопечными — Михаилом Колядой, Евгением Семененко и Елизаветой Туктамышевой, Этери Тутберидзе («Хрустальный» будет представлять Анна Щербакова) и Евгения Плющенко, который везет в Швецию Александру Трусову. Конечно, у многих еще остаются Всероссийские соревнования памяти Станислава Жука, младшее первенство России, но многие топы ушли на отдых.

Однако большие процессы происходят за пределами борьбы Туктамышева vs Косторная. Так, впервые за долгое время к лидерам подобрались представительницы группы Сергея Давыдова — Анна Фролова и Ксения Цибинова. Фролова и вовсе обогнала Алену Косторную. «СЭ» поговорил с 42-летним специалистом о перспективах его взрослых фигуристок и Софьи Самоделкиной, а также об уходе Елизаветы Берестовской в «Хрустальный».

В планах — все четверные прыжки

— Сергей, Софья Самоделкина завершила сезон с серебром на финале Кубка России. Успешное окончание сезона для вас?

— Я доволен прокатом, все, что было задумано, она сделала. В короткой программе кое-что не получилось, каскад, в частности, был не такой, каким должен быть. А в общем я удовлетворен. Это был обычный старт. У мужчин мой спортсмен, Максим Белявский, не со всем справился, но с мальчиками вообще работать тяжелее. Будем надеяться, что немного повзрослеет и будет по-другому относиться к делу. А девчонки катали без срывов, по мастерам Аня Фролова и Ксюша Цибинова отлично выступили, я очень доволен.

— Не обидно, что Анна в августе родилась? Могла бы за Олимпиаду в теории бороться, раз уже Косторную обгоняет.

— Мы не думаем об этом. Ну, родилась и родилась. Она была рада, что справилась и получила хорошие для себя баллы.

— Нет ощущения, что ЦСКА и во взрослом женском катании становится конкурентом топ-школ?

— Чтобы конкурировать, нужны сложные элементы, ультра-си. А так... Все они могут. В это межсезонье мы прямо плотно за них возьмемся. В случае с Аней в середине года они были близко, мы держали ситуацию на контроле, но сами понимаете — когда начинаются соревнования, остальное уходит на второй план, готовятся к прокатам. А сейчас самое время, чтобы нарабатывать ультра-си.

— У Самоделкиной большой арсенал четверных, тройной аксель. Проблемы выбора, что вставить в программу, на соревнованиях нет?

— Нет, мы учим всё сейчас — и четверные тулуп, риттбергер. Сейчас соревнования закончились, будет побольше времени всем этим заняться. В планах — все четверные. Софа способна их делать. Выбрали сальхов в этот раз, потому что он у нас самый стабильный. Должен был быть еще аксель, но не рискнули ставить его, потому что не всегда на тренировках получался.

Уход Берестовской никак не скажется

— Теперь уже настроение как в межсезонье?

— Да такое же настроение, будем делать новые элементы, новые программы.

— На прошлой неделе от вас ушла Елизавета Берестовская, вы сами написали об этом в Instagram. Можете рассказать, как это произошло? Был ли букет, как говорится?

— Давайте я не буду рассказывать таких нюансов. Все было написано действительно.

— Инициатива исходила от фигуристки?

— Я не знаю, от кого. Человек совершил переход, это его право.

— Какие эмоции по этому поводу?

— А какие они могут быть?

— Может быть обидно, например.

— Да, конечно, обидно. Мы ее с двойных прыжков учили, обучали, много прошли, поэтому, конечно, обидно. Но ничего не поделать.

— В споре о контрактах это еще один аргумент в пользу их введения?

— Я придерживаюсь своего мнения, контракты очевидно нужны. Чтобы как-то балансировать и создавать порядок с этими переходами. Но пока их нет. Все остается так же.

— Она переходит вне окна.

— Соревнования все закончились, она вправе перейти. Формально переход будет как положено, в окно. Она не будет выступать ближайший месяц, потому что сезон, по сути, завершен. Здесь она ничего не теряет.

— Если обидно, не тяжело ли было публично писать такие уважительные слова? Если вы печатали, конечно.

— А не важно, это общее мнение всей нашей команды. Вообще непринципиально, кто там набивал.

— Просто некоторые тренеры пишут посты, в которых намекают на предательство.

— Давайте это я без комментариев оставлю.

— Уход Берестовской как-то скажется на вашей группе?

— Никак не скажется. Будем работать дальше.