Загитова и Медведева вместе, брейк-данс Ягудина и отсылки к Цветаевой. Как прошло шоу мирового уровня в Москве

«Ледниковый период» в «Мегаспорте» собрал звезд фигурного катания и даже Бузову.

Шоу в нынешнем сезоне вопреки всем обстоятельствам стало очень много. Две главные звезды, Алина Загитова и Евгения Медведева, фактически выступают только на них. И заочно обмениваются тройными лутцами и сальховами. «Сталкиваете девочек лбами?» Отнюдь, объективно участие этих звезд — главный магнит, которым притягивается публика. На Кубке Первого канала они впервые в сезоне вышли вместе, друг за другом. Как показали дальнейшие события — даже друг против друга. Нормальная раскрутка соревнований — посмотрите, что творится в лыжах вокруг противостояния Большунов — Клебо.

Сегодня две примы были разведены по времени и даже ролям: одна из них — не только участница, но и ведущая. И надо признать — сегодняшнее шоу тянуло на мировой уровень. Мне не доводилось бывать на шоу в Америке времен расцвета фигурного катания в 1990-х или на чемпионатах мира среди профессионалов. Но по российским меркам качество номеров, пожалуй, было лучшим из увиденного за три года. То есть шоу и помимо Загитовой в главной роли было плотным, почти без проходных мест.

Участники чемпионата мира — готовы

Михаил Коляда прыгнул чистый тулуп, сбегал за букетом, подарил букет своей жене Дарье Беклемищевой и тут же исполнил чистый двойной аксель — под кульминацию песни Александра Панайотова в живом исполнении. Интересно, можно ли так же на чемпионате мира? Сумасшедший номер Елизаветы Туктамышевой с акселями под песню Дианы Арбениной. Певица в этот момент летала надо льдом в специальном «аквариуме». Это уровень Cirque du Soleil! А сразу за Арбениной заочно прозвучала песня Земфиры со словами про Марину Цветаеву. Ценящая ее творчество Этери Георгиевна Тутберидзе одобряет.

Даже Алексей Тихонов исполнил сумасшедшую поддержку с женой на руках и дочерью на шее. А Регина Тодоренко под конец номера с Романом Костомаровым на весь зал а капелла затянула русское народное. Вячеслав Чепурченко делал «колеса», Ольга Кузьмина и Александр Энберт, кажется, со своими тодесами и поддержками уже могли заявляться на финал Кубка России. Чисты были и Евгения Тарасова с Владимиром Морозовым, и Анастасия Мишина с Александром Галлямовым, и Александра Степанова с Иваном Букиным, которым скоро ехать на чемпионат мира.

В общем, статус телепроекта на федеральном канале и работа Ильи Авербуха однозначно видны. Фишки мирового уровня.

Загитова выдержала испытание большим залом

Но главной звездой все равно была Загитова. Она по праву открывала шоу. Появилась незаметно, как говорят в интернете, как «скромнышко», будто из-за угла. Но откатала практически идеально. Немного оступилась на дорожке, но и в прыжковых элементах не рисковала и ограничилась одним тройным лутцом. Помнится, в начале сезона Алина даже пробовала программу с тремя прыжками. Постепенно это количество снизилось до одного. Конец сезона, как-никак! Плюс потом целый день работать с микрофоном.

И надо отдать должное чемпионке — во-первых, она эффектно выглядела в черном платье, которое, кажется, попало в точку как никакие другие за последнее время. Про платье для работы в кадре можно сказать, что оно было Шредингера: кому-то одеяние показалось золотым, другим — бежевым, третьим — вообще серебряным. Как в меме про оптическую иллюзию, захватившем интернет несколько лет назад. Сага с платьями Алины длилась всю осень и занимала людей не меньше, чем результаты Кубка России.

Алина мощно начала и как ведущая. Выступлений с микрофоном на огромный «Мегаспорт» у нее еще не было — съемки «Ледникового» все-таки проходили в камерной атмосфере «Лужников». Несколько тысяч зрителей — совсем другая ответственность. Но Алина держалась молодцом. Давала эмоцию и интонацию. Да, раза три сбилась, но Алексей Ягудин вообще первым допустил оговорку, забыв слово «катание» после «фигурного». Получилось красиво — «фигурное спасибо».

Евгения Медведева появилась на льду под конец второго отделения. Объявляли ее Загитова и Ягудин вместе, но сами имя и фамилию произносил, конечно, Алексей. Зато две чемпионки хлопали друг другу на совместном финальном номере. И это, конечно, здорово. Прыжок у Жени тоже был один — тройной сальхов. В общем, если еще остались оптимисты, которые верят в победное продолжение их карьер, то по крайней мере из шоу дополнительный оптимизм почерпнуть проблематично. Нужны розовые очки с диоптриями. Тем более когда на катке в «Хрустальном» снова становится тесно.

Алина на вопрос, не хочет ли она прокомментировать «главное событие недели», с улыбкой помотала головой. Но, с другой стороны, если в России будут проводиться такие шоу — никакие соревнования не нужны. На подобные мероприятия есть свой спрос — «Мегаспорт» был забит не меньше, чем на финале Кубка России. А значит, жизнь продолжается. Завтра всегда есть — Алена Косторная, говорившая обратное неделю назад, все же не права.