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28 апреля, 11:15

Валиева назвала топ-5 стран из тех, которые посетила

Анастасия Пилипенко
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Камила Валиева назвала пять стран, которые ей запомнились больше всего.

«Россия однозначно. Канада, Ванкувер. Италия, Комо. Франция, Куршевель. И Китай, Шанхай, — сказала Валиева в интервью «ДоброFON».

В январе 2024 года CAS признал Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицировал на четыре года с аннулированием результатов за этот период. Срок отстранения завершился 25 декабря 2025 года. После возвращения спортсменка тренируется под руководством Светланы Соколовской.

21 марта 2026 года на Кубке Первого канала Валиева впервые после дисквалификации выступила с короткой программой, получив 70,00 балла.

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Камила Валиева
Фигурное катание
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