Ученик Тутберидзе Федотов выиграл первенство России среди юниоров
Фигурист Арсений Федотов выиграл первенство России среди юниоров в Саранске.
По сумме двух программ 14-летний спортсмен набрал 269,04 балла. Федотов является учеником Этери Тутберидзе.
Второе место в турнире занял Лев Лазарев с результатом 259,28 балла — он был пятым после короткой программы. Тройку лидеров замкнул Иван Рамзенков (234,03), который занимал шестую позицию по итогам первого соревновательного дня.
Первенство России среди юниоров-2024
Саранск
Юноши
Итоговое положение. Топ-10
1. Арсений Федотов — 269,04
2. Лев Лазарев — 259,28
3. Иван Рамзенков — 234,03
4. Марк Лукин — 233,96
5. Эдуард Карартынян — 229,56
6. Михаил Тихонов — 228,28
7. Макар Пузин — 227,31
8. Максим Автушенко — 225,63
9. Вадим Воронов — 225,62
10. Николай Угожаев — 222,60
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