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7 февраля, 15:47

Ученик Тутберидзе Федотов выиграл первенство России среди юниоров

Алина Савинова
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Арсений Федотов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Фигурист Арсений Федотов выиграл первенство России среди юниоров в Саранске.

По сумме двух программ 14-летний спортсмен набрал 269,04 балла. Федотов является учеником Этери Тутберидзе.

Второе место в турнире занял Лев Лазарев с результатом 259,28 балла — он был пятым после короткой программы. Тройку лидеров замкнул Иван Рамзенков (234,03), который занимал шестую позицию по итогам первого соревновательного дня.

Первенство России среди юниоров-2024

Саранск

Юноши

Итоговое положение. Топ-10

1. Арсений Федотов — 269,04

2. Лев Лазарев — 259,28

3. Иван Рамзенков — 234,03

4. Марк Лукин — 233,96

5. Эдуард Карартынян — 229,56

6. Михаил Тихонов — 228,28

7. Макар Пузин — 227,31

8. Максим Автушенко — 225,63

9. Вадим Воронов — 225,62

10. Николай Угожаев — 222,60

Фигурное катание
Арсений Федотов
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