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Дмитрий Губерниев: комментарий о результатах российских фигуристов на турнире в Японии

Губерниев о результатах российских фигуристов на турнире в Японии: «Наша школа ведущая в мире»

Дарик Агаларов
корреспондент

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» оценил выступление российских фигуристов на турнире Kinoshita Group Cup в Японии.

«Мы претендуем на призовые места везде, где мы выступаем. Наша школа ведущая в мире. Это надо понимать. Сейчас, конечно, уровень мотивации запредельный. Наши спортсмены работают с утроенной энергией», — сказал Губерниев «СЭ».

Российские фигуристы завоевали восемь медалей по итогам выступления на международном турнире Kinoshita Group Cup — 2026, который проходил с 4 по 6 сентября в Токио. На соревнованиях в Японии россияне выиграли две золотые, три серебряные и три бронзовые медали.

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Фигурное катание
Дмитрий Губерниев
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