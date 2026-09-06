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Трусова: «Мне кажется, Этери Георгиевна радовалась сильнее меня»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель

Российская фигуристка Александра Трусова (Игнатова) рассказала о том, что ее тренер Этери Тутберидзе была довольна выступление спортсменки на турнире в Токио.

6 сентября Трусова завоевала серебро на международном турнире Kinoshita Group Cup-2026. По сумме двух программ она набрала 221,06 балла.

— Этери Георгиевна что сказала после проката?

— Эмоции были сильнее, чем на Олимпиаде и на всех других соревнованиях. Мне кажется, она радовалась сильнее меня. Я уже устала, тяжело было, а она очень радовалась. Я счастлива видеть такое. Мы реально довольны тем, что получилось. Даже без учета этих четырех лет пропуска за все предыдущие сезоны давно такого не было — чтобы мы были довольны всем. Кроме доезда программы.

— Ты вообще сможешь отдохнуть?

— Я сейчас никак не отдыхаю. Но вообще надеюсь на три дня отдыха. Я об этом, кстати, не говорила Этери Георгиевне... Но она сама сказала, что даст отдохнуть. Но дай бог, чтобы в эти три дня у меня не было других дел. Потому что на них я устаю так же, как на тренировках, иногда сильнее. Вот вчера у нас весь день были съемки. Зато потом спала всю ночь, и Миша тоже.

Александра Трусова.Четверной лутц и серебро! Александра Трусова здорово выступила на «челленджере» в Токио
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Александра Трусова - Игнатова
Фигурное катание
Этери Тутберидзе
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