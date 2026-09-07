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Kinoshita Group Cup-2026: слова Ильи Авербуха о выступлении Александры Трусовой, Владислава Дикиджи и других россиян

Авербух о россиянах на Kinoshita Group Cup: «Очень рад за Сашу Трусову, за Влада Дикиджи, многие показали хорошее выступление»

Сергей Филин

Хореограф и постановщик Илья Авербух поделился мнением о выступлении российских фигуристов на турнире Kinoshita Group Cup в Японии.

На соревновании россияне завоевали 8 наград из 12.

«Давайте не преувеличивать — это был турнир категории В, даже не этап Гран-при, все-таки у соревнований должна быть определенная цена. Безусловно, это очень хорошее выступление ребят, хорошее начало. Но пока это будет выступление на именно таких турнирах категории В, куда сильнейшие фигуристы приезжают точечно, а остальные там не топ-класса. Поэтому трезвая оценка выступлений всегда должна присутствовать.

Очень рад за Сашу Трусову, за Влада Дикиджи, многие показали хорошее выступление для начала сезона. Но задача в том, чтобы ребята хорошо подготовились, кульминацией сезона будет выступление на чемпионате России, а на чемпионатах Европы и мира у нас, к сожалению, только по одному месту. Но уже хорошо, что они будут», — приводит слова Авербуха ТАСС.

На турнире, который завершился в Токио 6 сентября, в одиночном катании Владислав Дикиджи завоевал золотую медаль, а Евгений Семененко — бронзовую. В соревнованиях среди женщин Александра Трусова (Игнатова) заняла второе место, а Анна Фролова — третье.

В парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли первое место, а Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков — второе.

В танцах на льду серебро завоевали Василиса Кагановская и Максим Некрасов, а бронзу — Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев.

Источник: ТАСС
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Александра Трусова - Игнатова
Анна Фролова
Владислав Дикиджи
Евгений Семененко
Фигурное катание
Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев
Василиса Кагановская /Максим Некрасов
Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков
Илья Авербух
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
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