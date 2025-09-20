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Фигурное катание

20 сентября 2025, 20:40

Трусова: «Ребенок прекрасно спит днем, дает мне делать свои дела»

Артем Бухаев
Корреспондент

Фигуристка Александра Трусова ответила на вопрос о разделении обязанностей с мужем Макаром Игнатовым после рождения ребенка.

«Когда выступала на соревнованиях, ночью всегда было восстановление. Никогда не было ночных тренировок. Всегда старалась восстанавливаться. Но в шоу появилась полноценная ночь спорта, репетиции.

Само выступление для меня схоже по волнению с соревнованиями. Я должна всегда показывать максимум, делать свою работу хорошо. Волнение присутствует, оно одинаковое.

Сейчас ребенок прекрасно спит днем, дает мне делать свои дела. Но ночью не спит. Муж всегда помогает, старается, когда есть возможность. Где он не может, я занимаюсь ребенком. Но сейчас, например, я на мероприятии — а он с ребенком», — сказала Трусова на Ночи Московского спорта.

Трусова 13 сентября впервые выступила на льду после родов. Она приняла участие в шоу «Евгения Медведева и друзья». 6 августа 21-летняя фигуристка родила сына Михаила.

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Александра Трусова - Игнатова
Макар Игнатов
Фигурное катание
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