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Трусова пыталась исполнить пять четверных прыжков в произвольной программе перед финалом «Гран-при»

16:22
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Российская фигуристка Александра Трусова во время тренировочного проката произвольной программы в Турине исполнила четыре четверных прыжка: четверной флип, четверной сальхов, четверной лутц, а также каскад «четверной тулуп-ойлер-тройной сальхов» во второй половине программы.

Также во второй половине программы фигуристка пыталась исполнить еще один четверной тулуп, но он получился лишь двойным. Примечательно, что Трусова впервые попыталась сделать в произвольной программе сразу пять четверных прыжков, а также исполнила флип в четыре оборота.

Женщины представят короткую программу на турнире 6 декабря в 21.50 по московскому времени. (Екатерина Беспалова)

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