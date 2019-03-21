Траньков - о подготовке Тарасовой и Морозова: "Здесь нужно привести все в баланс, чтобы они не помирали на льду, как сегодня"

Олимпийский чемпион Сочи-2014 по фигурному катанию Максим Траньков в интервью "СЭ" рассказал, что российскую пару - Евгению Тарасову и Владимира Морозова - к чемпионату мира в японской Сайтаме готовила Нина Мозер. Он также отметил, что ее плане подготовки есть и плюсы, и минусы.

– Была разница в роли Мозер при подготовке перед чемпионатом Европы и чемпионатом мира?

– К чемпионату мира она готовила полностью. Если до этого она помогала, планы были мои, то к чемпионату мира они готовились по плану Нины Михайловны. В нем есть плюсы, есть минусы. Сегодня мы видели, как Женя каталась и делала элементы. Но мне до этого больше нравилось, как они были физически готовы, они так не помирали на льду, как сегодня. Здесь нужно привести все в баланс.

Чтобы они докатывали программу, как было с моими планами, и при этом Женя была физически готова, как сейчас. Это может решить только Нина Михайловна, у меня для этого нет ни образования, ни желания в этом разбираться.

– Сегодня ошибся Владимир. Это стало сюрпризом?

– Ладно, не такая большая ошибка была. Я не могу его корить за сегодняшнее, ошибки бывают, тем более на прыжковых элементах. Могу ему только сказать спасибо за то, как Вовка себя вез весь сезон. До Олимпийских игр еще три года, выиграй сегодня…

– …Мотивация пропала бы?

– Нет, просто очень сложно быть наверху подряд несколько чемпионатов мира и потом еще приезжать выигрывать Олимпиаду. Тут хорошо сложилось, остались в элите, в поле зрения. Жалко за чемпионат Европы, проиграли тулупами. Вы спрашивали про французов – вот вам ответ. 12 баллов отдали тулупами, а проиграли шесть, по уровням у нас все лучше. Просто нужно делать элементы блестяще, а не кое-как. (Дмитрий Кузнецов)

“У нас Мозер team, а не Траньков ОПГ”. Олимпийский чемпион снова отжигает