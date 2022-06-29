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Сегодня, 17:07

Лайшев — возможном переходе Дэвис и Смолкина в сборную США: «Каждый сам выбирает свой путь»

Лайшев считает, что не надо делать сенсацию из возможного перехода Дэвис и Смолкина в Федерацию фигурного катания США
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Диана Дэвис и Глеб Смолкин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о том, что Диана Дэвис и Глеб Смолкин завтра, 30 июня, будут на просмотре в Федерации фигурного катания США.

«Я не в курсе этой информации, но верю, что наши ребята, наши ученики — наши люди. Не надо из этого делать никакой сенсации, это рабочие моменты. Каждый сам выбирает свой путь, они имеют право быть в форме, но это не значит, что они по-другому начали относиться к своей Родине, к нашей сборной команде. Мы более толерантны, более демократичны, чем все эти западники. Главное — не выступать против того, что тебя взрастило, что тебя сделало большим мастером. Мы и только мы относимся к миру так, как положено по общечеловеческим меркам», — сказал Лайшев «СЭ».

Сама Дэвис, комментируя эту новость, написала в соцсетях: «Какие интересные новости мы про себя узнаем».

Фигурное катание
Глеб Смолкин
Диана Дэвис
Ренат Лайшев
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