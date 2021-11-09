Заслуженный тренер России по фигурному катанию, член жюри «Ледникового периода» Татьяна Тарасова прокомментировала выступление пары Евгения Медведева — Даня Милохин. Выступление показало очень высокие оценки.

— Илюша [Авербух], Лена [Масленникова], спасибо вам большое за них, за таких необыкновенных, таких, которые катаются шепотом, которые понимают каждый звук музыки, которые технически делают то, что ни ей, ни ему никогда не удавалось и не нужно было делать. Они делают очень точные в этой музыке поддержки и приземляются на одну ногу. Это невероятно, потому что эти два человека никогда не были связаны с этими поддержками, которые изучают по 10 лет. И, конечно, это уникально и так трогательно, как могут только они. Я вас люблю.

В седьмом эпизоде «Ледникового периода» Медведева и Милохин показали одно из лучших выступлений за день.