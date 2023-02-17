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Сегодня, 14:27

Рудковская заявила, что Плющенко высказал желание родителей учеников сменить спортивное гражданство

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Музыкальный продюсер Яна Рудковская, супруга олимпийского чемпиона Евгений Плющенко, отреагировала на слова мужа о том, что его ученики начнут выступать за другие сборные, если в России их продолжат «топить».

«Евгений высказал желание родителей учеников и самих спортсменов сменить спортивное гражданство. Это не его личное желание. Хватит писать неправду», — приводит слова Рудковской Sport24.

Ранее двукратный олимпийский чемпион раскритиковал судейство на юниорском первенстве России-2023 в Перми.

Ученица Плющенко Вероника Жилина стала второй с 218,79 балла. Другая его воспитанница Софья Титова — 4-я (200,73 балла).

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2023-02-17-eto-ne-yego-zhelaniye-khvatit-pisat-nepravdu-rudkovskaya-o-slovakh-plyushchenko-ob-ukhode-uchenikov-v-drugiye-sbornyye
Фигурное катание
Евгений Плющенко
Яна Рудковская
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