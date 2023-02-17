Рудковская заявила, что Плющенко высказал желание родителей учеников сменить спортивное гражданство

Музыкальный продюсер Яна Рудковская, супруга олимпийского чемпиона Евгений Плющенко, отреагировала на слова мужа о том, что его ученики начнут выступать за другие сборные, если в России их продолжат «топить».

«Евгений высказал желание родителей учеников и самих спортсменов сменить спортивное гражданство. Это не его личное желание. Хватит писать неправду», — приводит слова Рудковской Sport24.

Ранее двукратный олимпийский чемпион раскритиковал судейство на юниорском первенстве России-2023 в Перми.

Ученица Плющенко Вероника Жилина стала второй с 218,79 балла. Другая его воспитанница Софья Титова — 4-я (200,73 балла).