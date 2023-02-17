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Сегодня, 13:20

Костомарову поставили дренаж для выведения жидкости из левого легкого, в котором образовался фиброз

Иван Шитик
Корреспондент
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Роман Костомаров — Регина Тодоренко.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову поставили дренаж для выведения жидкости из левого легкого, в котором образовался фиброз, сообщает Telegram-канал РЕН ТВ.

Из-за плохого функционирования почек фигурист постоянно отекает.

Некроз больше не распространяется на другие конечности, но у Костомарова забиты сосуды, однако состояние Костомарова не позволяет проводить какие-либо операции.

От ИВЛ пока окончательно спортсмена не отключают.

Костомаров был госпитализирован 10 января, первоначальным диагнозом была пневмония, однако последующие осложнения на фоне болезни привели к многочисленным хирургическим вмешательствам.

Источник: https://t.me/rentv_news/84353
Фигурное катание
Роман Костомаров
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