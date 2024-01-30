Мишина: «Надеюсь, решение CAS не побудит Валиеву завершить карьеру»

Российский тренер Татьяна Мишина прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать Камилу Валиеву на 4 года.

CAS объявил об отстранении спортсменки за нарушение антидопинговых правил в понедельник, 29 января. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года, все результаты фигуристки с этой даты аннулируются.

«Решение жестокое, казалось, что исход будет все же более благополучным. Это все, безусловно, очень тяжело для молодой спортсменки. Тем более что все тянулось очень долго. Надеюсь, что решение CAS не побудит Валиеву завершить карьеру», — приводит «РБ Спорт» слова Мишиной.

В феврале 2022 года Валиева стала победителем Олимпиады-2022 в командном турнире в составе сборной России. После этого стало известно, что в допинг-пробе фигуристки от 25 декабря 2021 года, взятой на чемпионате России, обнаружили запрещенное вещество триметазидин. Выездная панель CAS допустила Валиеву до участия в личном турнире, в котором она заняла четвертое место.

На Играх-2022 сборная США заняла второе место в командном турнире фигуристов. Из-за дисквалификации Валиевой сборная России может лишиться победы в командных соревнованиях, а золотая медаль перейдет американцам.

CAS не рассматривал результаты командного олимпийского турнира фигуристов 2022 года. Международный союз конькобежцев (ISU) примет решение по этому вопросу 7 февраля.