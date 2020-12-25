Плющенко рассказал о серьезной травме у Трусовой

Двукратный олимпийский чемпион и тренер фигуристки Александры Трусовой в интервью «СЭ» рассказал о физическом состоянии своей подопечной. По словам Евгения Плющенко, 16-летняя Трусова выступает с травмой. На Гран-при России она уже появлялась с тейпом на ноге.

— Саша на сегодняшний день травмирована, — сказал Плющенко. — Она катается с серьезной травмой. Это та история с тейпом на задней поверхности бедра. Повреждение есть, но мы не снялись. Саша — молодец, она сказала — я хочу соревноваться, буду бороться.

Трусова стала четвертой в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске (75,76 балла).

(Дмитрий Кузнецов)

Полностью интервью с Евгением Плющенко читайте здесь