Плющенко рассказал о серьезной травме у Трусовой
Двукратный олимпийский чемпион и тренер фигуристки Александры Трусовой в интервью «СЭ» рассказал о физическом состоянии своей подопечной. По словам Евгения Плющенко, 16-летняя Трусова выступает с травмой. На Гран-при России она уже появлялась с тейпом на ноге.
— Саша на сегодняшний день травмирована, — сказал Плющенко. — Она катается с серьезной травмой. Это та история с тейпом на задней поверхности бедра. Повреждение есть, но мы не снялись. Саша — молодец, она сказала — я хочу соревноваться, буду бороться.
Трусова стала четвертой в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске (75,76 балла).
(Дмитрий Кузнецов)
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