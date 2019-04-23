Наталья Бестемьянова: "Жаль, что Ковтун завершил карьеру в таком молодом возрасте"

Олимпийская чемпионка-1988 в танцах на льду Наталья Бестемьянова заявила, что фигурист Максим Ковтун слишком молод для того, чтобы завершать карьеру. Во вторник 23-летний спортсмен объявил о соответствующем решении.

- Конечно, очень жаль, Максим такой молодой и уже завершает карьеру, - приводит ТАСС слова Бестемьяновой. - Кто знает, может, у него получится построить успешную тренерскую карьеру. Возраст тут не играет роли, вспомните Татьяну Тарасову, которая в 19 лет стала тренером. Опыт к нему придет, надеюсь, у него все получится.

Напомним, Ковтун является двукратным серебряным призером командного чемпионата мира. Он также дважды выигрывал серебро чемпионатов Европы и один раз - бронзу.

Все о фигурном катании - здесь