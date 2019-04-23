20:47 | Фигурное катание

Наталья Бестемьянова: "Жаль, что Ковтун завершил карьеру в таком молодом возрасте"

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Олимпийская чемпионка-1988 в танцах на льду Наталья Бестемьянова заявила, что фигурист Максим Ковтун слишком молод для того, чтобы завершать карьеру. Во вторник 23-летний спортсмен объявил о соответствующем решении.

Конечно, очень жаль, Максим такой молодой и уже завершает карьеру, - приводит ТАСС слова Бестемьяновой. - Кто знает, может, у него получится построить успешную тренерскую карьеру. Возраст тут не играет роли, вспомните Татьяну Тарасову, которая в 19 лет стала тренером. Опыт к нему придет, надеюсь, у него все получится.

Напомним, Ковтун является двукратным серебряным призером командного чемпионата мира. Он также дважды выигрывал серебро чемпионатов Европы и один раз - бронзу. 

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Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6368096

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