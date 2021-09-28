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Медведева обратилась к подписчикам после падения на «Ледниковом периоде» из-за Милохина

22:54
Евгения Медведева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Сторис Евгении Медведевой. Фото Instagram
Евгения Медведева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Двукратная вице-чемпионка Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева опубликовала новую сторис в Instagram.

21-летняя россиянка обратилась к подписчикам после своего падения в выступлении с тиктокером Даней Милохиным во время съемок нового сезона шоу «Первого канала» «Ледниковый период». Милохин неудачно выполнил поддержку, в результате чего он ударился головой о лед, а девушка упала на живот.

«Друзья, давайте помнить, что все могут оступиться. И вы тоже ошибались. И не раз. С нами все хорошо и мы работаем дальше. Даня, всё получится. Верю в тебя!» — написала Медведева.

Сторис Евгении Медведевой. Фото Instagram
Сторис Евгении Медведевой. Фото Instagram

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