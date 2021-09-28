Медведева обратилась к подписчикам после падения на «Ледниковом периоде» из-за Милохина

Двукратная вице-чемпионка Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева опубликовала новую сторис в Instagram.

21-летняя россиянка обратилась к подписчикам после своего падения в выступлении с тиктокером Даней Милохиным во время съемок нового сезона шоу «Первого канала» «Ледниковый период». Милохин неудачно выполнил поддержку, в результате чего он ударился головой о лед, а девушка упала на живот.

«Друзья, давайте помнить, что все могут оступиться. И вы тоже ошибались. И не раз. С нами все хорошо и мы работаем дальше. Даня, всё получится. Верю в тебя!» — написала Медведева.