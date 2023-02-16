Чемпион Казахстана Шайдоров восхитился Елизаветой Туктамышевой

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров в интервью с «СЭ» назвал Елизавету Туктамышеву своей любимой одиночницей. Он также выразил слова восхищения в адрес российской фигуристки.

— Не думали, как долго хотите кататься? У женщин есть примеры Николь Шотт — 26 лет, Елизаветы Туктамышевой — 26 лет, Бреди Теннел — 25 лет...

— Каждому хочется оставаться в спорте подольше. На чемпионате четырех континентов второе место среди мужчин занял Киган Мессинг — ему 31. Пик его карьеры начался уже после 29 лет... Это не может не радовать. Я болел всей душой за него, чтоб он занял первое место. Он заслуживал это как никто другой. После его проката встал весь зал, абсолютно. И я в том числе. Это было потрясающе, его жизненная энергия очень мотивирует. Что Лиза Туктамышева. Мы с ней не знакомы, но пересекались на чемпионате мира в Стокгольме. Я ею восхищаюсь! Она моя любимая фигуристка-одиночница вообще из всех!