Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 13:30

Чемпион Казахстана Шайдоров восхитился Елизаветой Туктамышевой

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров в интервью с «СЭ» назвал Елизавету Туктамышеву своей любимой одиночницей. Он также выразил слова восхищения в адрес российской фигуристки.

— Не думали, как долго хотите кататься? У женщин есть примеры Николь Шотт — 26 лет, Елизаветы Туктамышевой — 26 лет, Бреди Теннел — 25 лет...

— Каждому хочется оставаться в спорте подольше. На чемпионате четырех континентов второе место среди мужчин занял Киган Мессинг — ему 31. Пик его карьеры начался уже после 29 лет... Это не может не радовать. Я болел всей душой за него, чтоб он занял первое место. Он заслуживал это как никто другой. После его проката встал весь зал, абсолютно. И я в том числе. Это было потрясающе, его жизненная энергия очень мотивирует. Что Лиза Туктамышева. Мы с ней не знакомы, но пересекались на чемпионате мира в Стокгольме. Я ею восхищаюсь! Она моя любимая фигуристка-одиночница вообще из всех!

Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
Михаил Шайдоров
0
Читайте также
«Хоккей — это вечный тест на выживание. И для ребенка, и для его родителей». Чему Александра Овечкина научил отец
Болт потерял 12 миллионов в результате аферы на родине. Виновный найден, но сможет ли он расплатиться с Усэйном?
Ребенок умер на уроке физкультуры в детском саду в Московской области
Россиян могут обязать досудебно решать споры с УК
В Петербурге 94-летняя блокадница погибла из-за прорыва трубы с кипятком
«Известия»: состояние госпитализированного фигуриста Костомарова резко ухудшилось
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Певец Дмитрий Колдун объяснил, почему невозможно оценить вокальные данные Загитовой
Новости
RSS RSS
Все новости