Певец Дмитрий Колдун объяснил, почему невозможно оценить вокальные данные Загитовой

Популярный эстрадный исполнитель Дмитрий Колдун высказался о дебюте олимпийской чемпионки в женском одиночном катании Алины Загитовой в качестве певицы.

«Голос Алины записан и отредактирован, и на контрасте с Zivert, которая поет вживую, это хорошо слышно. По этой причине я не могу оценить данное выступление с точки зрения ее вокальных данных», — приводит слова Колдуна Sport24.

14 февраля Загитова в дуэте с поп-исполнительницей Zivert выступила на шоу «Влюбленные в фигурное катание».