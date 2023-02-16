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Сегодня, 13:20

Певец Дмитрий Колдун объяснил, почему невозможно оценить вокальные данные Загитовой

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Популярный эстрадный исполнитель Дмитрий Колдун высказался о дебюте олимпийской чемпионки в женском одиночном катании Алины Загитовой в качестве певицы.

«Голос Алины записан и отредактирован, и на контрасте с Zivert, которая поет вживую, это хорошо слышно. По этой причине я не могу оценить данное выступление с точки зрения ее вокальных данных», — приводит слова Колдуна Sport24.

14 февраля Загитова в дуэте с поп-исполнительницей Zivert выступила на шоу «Влюбленные в фигурное катание».

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2023-02-16-pevets-dmitriy-koldun-obyasnil-pochemu-nevozmozhno-otsenit-vokalnyye-dannyye-zagitovoy
Фигурное катание
Алина Загитова
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