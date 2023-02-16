Ученик Плющенко выразил желание посоревноваться с олимпийским чемпионом в турнире по шоу-программам

Никита Сарновский, тренирующийся у Евгения Плющенко и выступающий на первенстве России в Перми, рассказал, что хотел бы посоревноваться с олимпийским чемпионом в турнире по шоу-программам.

— За победу дают 5 миллионов рублей? Желания участвовать прибавилось. С Евгением Викторовичем это пока не обсуждали, на стартах о таком не говорим. Можно будет посоревноваться с Плющенко? Желание есть. Он же двукратный олимпийский чемпион. Если попаду туда, то будет я «за».

Сарновский набрал по сумме двух программ 240,54 балла.