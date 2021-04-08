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Авербух поддержал решение назначить Туктамышеву капитаном на командном ЧМ

13:54
Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду, известный хореограф Илья Авербух назвал правильным решение назначить Елизавету Туктамышеву капитаном сборной России на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Осаке (Япония).

«Лиза абсолютно этого достойна. Думаю, это правильное решение. Она спортсменка с колоссальным опытом, показывающая своей карьерой долголетие в фигурном катании. Приветствую это решение», — сказал Авербух «СЭ».

Ранее, 29 марта, официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России опубликовал состав на командный чемпионат мира. Мужчины — Михаил Коляда и Евгений Семененко. Женщины — Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева. Пары — Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Танцы — Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Командное мировое первенство пройдет с 15 по 18 апреля.

(Константин Колмаков)

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