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Туктамышева выбрана капитаном сборной России на командный ЧМ в Осаке

13:49
Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева будет капитаном сборной России на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Осаке (Япония).

Ученица Алексея Мишина в третий раз выступит на турнире, до этого она участвовала в командных соревнованиях в 2015 и 2019 годах, когда сборная России становилась серебряным и бронзовым призером соревнований.

Туктамышева на чемпионате мира в Стокгольме завоевала серебро, золото у Анны Щербаковой, замкнула тройку призеров Александра Трусова.

Командный чемпионат мира по фигурному катанию пройдет с 15 по 18 апреля в Осаке. В составе российской сборной выступят Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Евгений Семененко, спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов и танцевальная пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Дополнительная информация:

https://fsrussia.ru/news/5492-elizaveta-tuktamysheva-budet-kapitanom-komandy-rossii-na-world-team-trophy.html

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