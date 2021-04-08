Туктамышева выбрана капитаном сборной России на командный ЧМ в Осаке

Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева будет капитаном сборной России на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Осаке (Япония).

Ученица Алексея Мишина в третий раз выступит на турнире, до этого она участвовала в командных соревнованиях в 2015 и 2019 годах, когда сборная России становилась серебряным и бронзовым призером соревнований.

Туктамышева на чемпионате мира в Стокгольме завоевала серебро, золото у Анны Щербаковой, замкнула тройку призеров Александра Трусова.

Командный чемпионат мира по фигурному катанию пройдет с 15 по 18 апреля в Осаке. В составе российской сборной выступят Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Евгений Семененко, спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов и танцевальная пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов.