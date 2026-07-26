Дочь фигуристки Грищук подала заявление о домашнем насилии со стороны матери

Скайлер Мари Грейс Грищук, дочь двукратной олимпийской чемпионки по фигурному катанию Оксаны Грищук, публично заявила о многолетнем физическом и эмоциональном насилии со стороны матери. Девушка сообщила, что подала заявление.

«Я никогда не думала, что расскажу о чем-то настолько личном, ведь я много лет держала это в себе. Но теперь я наконец подала заявление о домашнем насилии в отношении своей матери Оксаны Грищук после многих лет физического и эмоционального насилия и пережитой травмы», — написала Скайлер в соцсетях.

Скайлер родилась в США в 2002 году. После расставания Грищук с отцом ребенка — американским фитнес-тренером — фигуристка воспитывала дочь одна. В отличие от матери, Скайлер выбрала теннис.

Оксане Грищук 54 года. В паре с Евгением Платовым она стала двукратной олимпийской чемпионкой, четырехкратной чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой Европы в танцах на льду.