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Сегодня, 12:15

Погорилая рассказала о том, как ее убрали из списка участников турнира шоу-программ: «250 тысяч не заплатили»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Российская фигуристка, призер чемпионата мира и Европы Анна Погорилая в эфире YouTube-канала «Кваксель» рассказала о том, как на первом турнире «Русский вызов» ее поменяли на Дмитрия Алиева.

— Ты даже была в стартовом списке, но потом тебя заменили на Дмитрия Алиева. Почему?

— Да, я заявилась, но организаторы специально прописывают, что они могут поменять состав. Дима Алиев — действующий фигурист. У нас случилось недопонимание.

— Это не связано с тем, что ты говорила насчет сути программы «у меня нет идей»?

— Может быть, и это как вариант. Но заявка была, программа тоже, я приезжала, все видели, что я готовилась с Ильей Авербухом. Думаю, причина в том, что они смотрели, кто популярнее. Может, я и в этом году заявку напишу.

Узнала об отказе из СМИ — да, это было странно, но... ну и что? Ничего страшного. Было жалко потраченного времени, хотя, с другой стороны, благодаря этому я восстановила прыжки. Хотела в программе прыгать.

— 250 тысяч за подготовку прислали?

— Неа.

— Реально масштабировать «Русский вызов» и делать некое подобие медиафигурного катания, как в футболе? Погорилая, Медведева, Загитова, Трусова — неужели не звучит мощнее, чем состав нынешних турниров?

— Футбол более популярный, фигурное катание тоже становится обширнее, но это более российская тема. Но вопрос в организационном моменте. Даже не спонсоров найти, а правила составить, какие программы, сколько прыжков, умные люди долго приходят к этому. И назвать все это «Пенсионеры на льду», да? Мы прыгали бы там, разбивались. Не очень красочно.

— Весело, зрелищно.

— Весело — когда мальчики, а девочек жалко. (Улыбается.) Но для меня нынешние фигуристки-девчонки кажутся популярнее, чем мы. Мне нравится, что на них приходят стадионы. И кажется, народ следит, даже без международных соревнований. Нужно их поддерживать.

Анна Погорилая. «Иностранцы оправдывают свою слабость, когда говорят о допинге россиян». Откровенная Погорилая в гостях у «СЭ»

Фигурное катание
Анна Погорилая
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