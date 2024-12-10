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Сегодня, 12:30

Погорилая высказалась об оценках российских фигуристов: «Правильно, что ставят много, нам тоже помогали»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Российская фигуристка, призер чемпионата мира и Европы Анна Погорилая в эфире YouTube-канала «Кваксель» прокомментировала лояльность судей к российским фигуристам-одиночникам в серии «Гран-при» нынешнего сезона.

— А мне кажется, это правильно. Если так не ставить — будет некрасиво. Всегда мы выходили на российский «Гран-при», и нам чуть-чуть помогали. Потому что дома катаешься. В Японии помогали японкам. Мальчики так неплохо катаются, что у меня вопросов не возникает. И по сложному контенту, и по уровням вращений. И компоненты к количеству четверных тоже всегда подтягивали. Нужно кататься как Джейсон Браун, чтобы тебе поставили компоненты без прыжков. Это взаимосвязано. Как у Саши Трусовой — четверные, четверные, четверные, но как ей не поставить высокие компоненты? Первая оценка будет космос, а вторая — внизу?

— А так не должно быть? Григорий Федоров получает 301 балл со своей хореографией, один из судей ставит 9,50 — разве это правильно?

— Видимо, он влюблен в этого спортсмена. Есть более техничные спортсмены, есть артистичные. Постановщик сделал программу, но спортсмен не столько ее показал, но был сконцентрирован на прыжках. Но программа есть. Я с трибун увидела у каждого программу, смысл в каждой. Я скорее не могу понять, когда компоненты высокие при грязном прокате. Даже по правилам прописано, что вторая оценка должна снизиться. Я уже радуюсь, что повысили возраст и оценка ставится от -5 до +5.

Порадовалась со своей колокольни — хочу видеть больше взрослых спортсменов и женское катание. Был период только четверных, все за ними гнались как сумасшедшие. А сейчас много примеров, когда можно без них выигрывать.

Анна Погорилая. «Иностранцы оправдывают свою слабость, когда говорят о допинге россиян». Откровенная Погорилая в гостях у «СЭ»

Фигурное катание
Анна Погорилая
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