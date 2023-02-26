Чемпион Санкт-Петербурга Лутфуллин подал заявку на турнир по шоу-программам

Чемпион Санкт-Петербурга Глеб Лутфуллин рассказал о подготовке к финалу «Гран-при». Он также сообщил, что подавал заявку на турнир по шоу-программам.

«Все турниры важные, на всех хочется показать свой максимум. В программах ничего не меняли, всё оставили как есть. Потихоньку готовлюсь, стараюсь. К финалу «Гран-при» спокойно отношусь, у меня вырабатывается адреналин. Не переживаю, нервов нет. Я не трясусь, выхожу и просто делаю — либо хорошо, либо плохо. Турнир по шоу-программам? Я подал заявку. Но там же будут олимпийские чемпионы. Думаю, шансы малы. Идея номера? Интересная вообще. Хочется выступить, конечно», — сказал Лутфуллин журналистам.

Турнир по шоу-программам пройдёт в Москве 18 марта. Финал «Гран-при» состоится в Санкт-Петербурге 4-5 марта.