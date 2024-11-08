Французская фигуристка Лопарева о программе под «Rasputin»: «С личностью Григория Распутина она никак не связана»

Французская фигуристка Евгения Лопарева, которая выступает в дуэте с Жоффре Бриссо, прокомментировала свой ритм-танец для текущего сезона под хит группы Boney M «Rasputin».

«В этом сезоне было тяжело что-то выбрать для короткого танца, очень широкий временной диапазон — с 50-х по 70-е. Изначально думали, что возьмем что-то из репертуара Бриджит Бардо, но у нее не оказалось заводной музыки, чтобы зажечь.

Время поджимало, и тут Роман Агенауэр прислал нам «Rasputin». Предложил попробовать. Конечно, были какие-то переживания, думали над тем, какая будет реакция. Прошли первые соревнования — никаких претензий, хорошие отзывы. Так что спокойно продолжаем делать то, что мы делаем.

Глубокого смысла как такового в программе нет. При этом мы всегда в Монреале стараемся выстроить историю в программе, чтобы нам самим было легче выступать. В начале у нас звучит первый трек — «Night Flight to Venus». Идея в том, что мы будто бы роботы, которые летят на космолете. И вот наш борт успешно приземлился, и теперь у нас вечеринка и мы танцуем. С личностью Григория Распутина наша программа вообще никак не связана. Абсолютно», — сказала Лопарева.

На прошлой неделе Лопарева и Бриссо впервые в карьере выиграли этап серии «Гран-при» от ISU.