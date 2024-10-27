Фигурный патриархат. Мужчины стали главными в женском виде спорта

Старт «Гран-при России» показал, что мужское одиночное становится главным видом фигурного катания в России.

«Гран-при России», 1-й этап (Магнитогорск)

Женщины

1. Анна Фролова — 226,33 балла

2. Ксения Гущина — 203,78

3. Ксения Синицына — 200,92

Мужчины

1. Марк Кондратюк — 289,74

2. Роман Савосин — 275,55

3. Евгений Семененко — 274,97

Пары

1. Елизавета Осокина/Артем Грицаенко — 211,80

2. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев — 208,08

3. Анастасия Блинникова/Алексей Карпов — 178,46

Танцы

1. Александра Степанова/Иван Букин — 207,40

2. Ирина Хавронина/Девид Нарижный — 204,46

3. Софья Леонтьева/Даниил Горелкин — 193,64

В воскресенье в Магнитогорске завершился первый этап «Гран-при России». Он стал еще одним доказательством тенденции пары последних сезонов в изоляции — главными шоуменами в российском фигурном катании стали мужчины-одиночники. Девушки, вытащившие этот вид спорта в глянцевые журналы и на Первый канал, уходят в тень. О главных событиях первого крупного турнира сезона — в обзоре «СЭ».

Феерический Кондратюк

Мужские соревнования в Магнитогорске прошли при такой плотности и нервяке, что позавидуют многие международные турниры. После короткой программы в нескольких баллах располагалась целая шестерка — Роман Савосин, Николай Угожаев, Марк Кондратюк, Егор Рухин, Евгений Семененко и Иван Попов. Попов и Рухин уж точно не лидеры сборной, поэтому их появление в топе оказалось приятным сюрпризом. Но еще удивительнее то, что вернувшийся из небытия Рухин после скитания по школам Тутберидзе, Плющенко и другим сделал пять четверных в произвольной программе! С риттбергера едва не свалился, но приземлил.

Но настоящим суперменом стал Марк Кондратюк, который в нынешнем сезоне удивляет выбором музыки — дабстеп в короткой программе и индийские мотивы в произвольной (вот бы раскрутить ее в индийском YouTube , были бы миллиарды просмотров). Марк не только почти безупречно исполнил свои пять четверных — сложнейшие флип, лутц, тулуп и два сальхова, но и сделал уникальную секвенцию тройной аксель + тройной аксель, зажег публику, а после проката еще и изобразил на льду нерпу — так называется его команда в виртуальной Лиге чемпионов фигуристов, о которой объявил Первый канал перед «Гран-при».

Потом Кондратюк эмоционально праздновал удачный прокат, но сокрушался и хватался за голову, когда увидел, что получил не 200, а 199,44 балла. Но сумма 289,54 вполне позволяла бы рассчитывать на медали международных стартов. Только на них бронзовому призеру командника в Пекине почти не пробиться — он выступает за ЦСКА.

Второе место у Романа Савосина, который грамотно отказался от новой программы под Сергея Рахманинова и вернул прошлогодний хит под Адриано Челентано. Третий — Евгений Семененко, и он вряд ли доволен этим результатом после своей перестраховки и ошибки на сальхове.

Анна Фролова. Фото ФФККР

У женщин отсекают второй эшелон

У женщин все прошло чиннее и благороднее. Анна Фролова, по выражению Максима Транькова на весь зал, «в одну калитку» забрала этап — и не поспоришь. 226 баллов ей еще не ставили. Но насколько оправданны даже не баллы, а разрыв с другими фигуристками, особенно из регионов, — вопрос дискуссионный. Фролова сама по себе была безупречна, сейчас это главный актив петербургской федерации, и она выстрадала эту лояльность годами работы. Ксения Синицына с соперницей не только ничего не смогла сделать, но и уступила серебро, а значит, 100 тысяч рублей (призовые делятся между призерами в соотношении 500 — 300 — 200) Ксении Гущиной.

Но почему уже после короткой программы очень симпатичная и умело заигрывающая с публикой Софья Чаплыгина из Краснодарского края проигрывала при более сложном прыжковом наборе Фроловой 17 баллов — не до конца понятно. Конечно, есть дорожки и вращения, есть вторая оценка, но если добавлять в наши внутрироссийские соревнования интригу, то логично подтягивать тех, кто сзади, а не сдерживать. Откатавшая чисто Чаплыгина могла набирать не 60,5, а 62-63. Либо не стоило тогда поднимать так сильно субъективные компоненты Фроловой, которые выросли по сравнению с прошлым сезоном.

Так или иначе — Фролова получила на уровне призеров идущего параллельно международного «Гран-при Канады».

Александра Степанова и Иван Букин. Фото ФФККР

Высокая помещаемость

В танцах в плотной борьбе победили Степанова/Букин, которым на пятки наступал вероятный дуэт-фаворит судей в этом сезоне Хавронина/Нарижный, а в парах Осокина/Грицаенко вырвали золото у Мухортовой/Евгеньева.

Но что даже важнее после магнитогорского этапа — не сухие цифры баллов, а сухие цифры посещаемости, за которыми скрывается гораздо больше. Оказывается, если грамотно выбрать место проведения турнира по фигурному катанию, можно обеспечить если не аншлаг, то картинку, напоминающую аншлаг.

Вот немного статистики: на «Арене Металлург», вмещающей 7500 зрителей, было открыто 5684 места. За два дня было реализовано 16283 билета (не все из них продавали, скажем честно). Поскольку билеты делили на дневную (мужчины+женщины) сессию и вечернюю (пары+танцы), это значит, что максимум посещаемости составлял около 22 тысяч. Магнитогорцы заполнили трибуны на три четверти — очень достойно. Кроме того, под 4000 зрителей приходило ежедневно на юниорские соревнования в будни!

Ну а если оставить сухость цифр — то народ рассказывает, что в Магнитке случился настоящий праздник. Не избалованный топ-событиями город встретил спортсменов радушно, с плакатами и хорошими условиями.