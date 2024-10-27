Пять четверных и два трикселя. Кондратюк мощно начал сезон на этапе «Гран-при» в Магнитогорске

Выиграл с большим преимуществом!

«Гран-при России». Магнитогорск

Мужчины. Итоговое положение

1. Марк Кондратюк — 289,74 балла

2. Роман Савосин — 275,55

3. Евгений Семененко — 274,97

Бронзовый призер Олимпиады Марк Кондратюк уже на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге обозначил, что в новом сезоне готов вновь бороться только за самые высокие места. И на первом этапе «Гран-при России» в Магнитогорске еще раз громко заявил о своих амбициях. Фигурист в произвольной программе исполнил семь (!) элементов «ультра-си»: пять четверных прыжков и два трикселя в каскаде. Спортсмену не хватило всего несколько десятых, чтобы заработать 200 баллов. А суммарно за два выступления он заработал 289,74 и уверенно победил.

Нокаут для соперников

После короткой программы в Магнитогорске лидировал Роман Савосин, который допустил во время выступления меньше всего ошибок, в то время как Кондратюк откатал не очень чисто, а чемпион России Евгений Семененко и вовсе досадно упал во время исполнения дорожки шагов. Вторым шел юный Николай Угожаев, которому прочат большое будущее в фигурном катании, а на третьей строчке как раз расположился ученик Светланы Соколовской.

Роман Савосин. Фото Федерация фигурного катания на коньках России

Однако разрыв между первым и пятым местами составлял всего пять баллов, поэтому в произвольной программе расстановка сил ожидаемо поменялась. Первым в сильнейшей разминке хороший прокат продемонстрировал Евгений Семененко. Он чисто исполнил два четверных и два тройных акселя в каскадах, а вот квад-сальхов подвел. Вместо него получилась «бабочка». Тем не менее воспитанник Алексея Мишина возглавил турнирную таблицу. Причем обошел Егора Рухина, который, как и Кондратюк, замахнулся на пять четверных, но чисто приземлил только четыре.

Впрочем, все предыдущие выступления фигуристов оказались в тени яркой программы Кондратюка. Спортсмен был, как всегда, максимально артистичен в своей композиции «Болливуд». Он великолепно приземлил все квады, а единственный недочет произошел на втором тройном акселе в каскаде. Когда спортсмен увидел оценку судей, расстроился, что чуть-чуть недобрал до 200 баллов.

«Получилось довольно неплохое выступление. В плане элементов — хорошо. Были недочеты, в том числе помарка на каскаде, но в целом все очень достойно. Нужно работать над дорожкой и вращениями. Если в короткой программе это была нелепая ошибка, то здесь пока немного не хватает физических сил. Все это нарабатывается, время еще есть», — сказал Кондратюк.

Причем, по словам фигуриста, это был не самый сложный вариант программы из тех, которые он накатывает. А также пошутил, что пришлось в концовке прыгать каскад из тройных, поскольку закончились элементы «ультра-си».

После такого проката соперника Савосину и Угожаеву было непросто собраться психологически. Николай и вовсе посыпался («бабочка» и падение на четверных), а Роман допустил ошибку на квад-тулупе и опустился на третье место, пропустив вперед в турнирной таблице Семененко.

Марк Кондратюк. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как выступал в прошлом сезоне

После травмы спины, полученной перед чемпионатом России в сезоне-2022/23 (спортсмен снялся с соревнований после короткой программы. — Прим. «СЭ»), Кондратюк никак не мог добиться стабильности в выступлениях: чистые прокаты сменялись откровенно провальными.

В Челябинске в декабре он остался только 10-м, суммарно набрав за две программы 249,08. Победил тогда Евгений Семененко, вторым стал Владислав Дикиджи, третьим — Петр Гуменник. Интересно, что больше чем на три квада и два трикселя ни один из призеров турнира в произвольной программе не пошел.

Впрочем, до рекорда Ильи Малинина Кондратюку еще тоже далеко. На ЧМ-2024 в Монреале он исполнил 6 четверных и триксель, заработав 227,79. А суммарно за две программы — 333,76. Ранее лучший результат был у Нэйтана Чена в финале «Гран-при» в 2020 году — 335,3 балла.