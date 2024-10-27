Без россиянок «Гран-при» превратился в чемпионат Японии. Восточные девушки оккупировали пьедестал

Каори Сакамото выиграла в Галифаксе с посредственными результатами.

Фигурное катание. Гран-при Канады. Женщины

1. Каори Сакамото (Япония) — 201,21.

2. Рино Мацуике (Япония) — 192,16.

3. Хана Йосида (Япония) — 191,37.

4. Кимми Репонд (Швейцария) — 191,07.

5. Маделин Скизас (Канада) — 190,04.

6. Алиса Лью (США) — 187,69.

Пока российские фигуристы выступают в Магнитогорске, в Канаде проходит уже второй этап серии «Гран-при». И в женском одиночном катании в отсутствие наших девочек весь пьедестал почета заняли японки. Золото завоевала Каори Сакамото (201,21), второй стала Рино Мацуике (192,16), а замкнула тройку Хана Йосида (191,37).

Лидерство Сакамото после короткой программы

В короткой программе не было равных Сакамото. Она чисто исполнила все элементы. Вопросы у судей возникли только к каскаду из тройных флипа и тулупа, в котором они усмотрели недокрут. Тем не менее японка уверенно возглавила турнирную таблицу, на пять баллов обойдя занявшую вторую строчку Алису Лью.

Йоcида в первый день «Гран-при» стала только четвертой. Хана допустила ошибку на каскаде, за который ей снизили оценку на 2,7 балла, и пропустила вперед, помимо американки, еще и швейцарку Кимми Репонд.

Мацуике и вовсе провалила короткую программу. Она упала на тройном лутце, а все остальные прыжки судьи заминусовали, в итоге девушка оказалась только десятой.

Нужно отметить, что базовая сложность контента японок была не самой высокой. У Сакамото по протоколу она составила 32,95, а у Мацуике и вовсе 25,11. Никто даже не попытался заявить элемент ультра-си, ограничившись двойным акселем.

Так что лидер после короткой программы в Магнитогорске Анна Фролова со своим контентом (32,33) вполне могла составить им конкуренцию и даже победить.

Фигуристка Рино Мацуике. Фото Imagn Images, USA Today Sports

Блистательное выступление Мацуике

В произвольной программе зрители также не увидели четверных прыжков. А на тройной аксель решилась только Йосида. Японка исполнила его с помаркой, но устояла на ногах, а вот тройной лутц ей совсем не удался: падение и в сочетании с не самым высоким результатом после первого дня — только бронза. После выступления Хана явно была недовольна собой.

«Очень разочарована сегодняшним катанием. Когда я закончила произвольную, не думала, что смогу подняться на подиум. Я должна найти способ справиться со своими нервами», — приводит слова Йосиды официальный сайт ISU.

Не лучшим образом под композицию All that jazz выступила и Сакамото. Лидер соревнований упала дважды: на тройном флипе и в комбинации с ойлером. Также судьи заминусовали Каори один из каскадов.

«Я очень разочарована результатом и содержанием своего выступления. Сохраню это чувство в сердце и постараюсь выступить лучше дальше. Мой следующий турнир — NHK Trophy, так что времени не так много. Как только вернусь домой, у меня будет неделя на тренировки. Поэтому мне нужно поторопиться и усилить подготовку. Постараюсь извлечь уроки из сегодняшнего дня и сосредоточиться на произвольной программе», — сказала Сакамото.

Фигуристка Каори Сакамото. Фото AFP

Ее коллега по сборной Мациуке, напротив, сумела реабилитироваться за провальный первый день. Она чисто исполнила все элементы, вопросы у судей возникли только к качеству исполнения тройных лутцей (неясные ребра). Рино с результатом 139,85 стала лучшей в произвольной программе, но не сумела обойти Сакамото, которая после первого дня выигрывала у соотечественницы больше 22 баллов. Для японки серебро стало третьей наградой на этапах «Гран-при» ISU после двух бронзовых медалей в 2023 году.

«Я уже сняла свой костюм и стояла на верхнем уровне, наблюдая с трибун за последней группой. Подиум для меня был очень неожиданным», — призналась Мациуке.

При этом результаты спортсменок со второго по пятое место оказались очень близкими. Их разделяло чуть более двух баллов. И наши девушки в этой компании явно бы не затерялись.