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Сегодня, 15:23

Гербольдт: «Сейчас говорить о том, что мальчики у нас слабее, чем наши девочки, несправедливо»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Российский тренер Катарина Гербольдт в интервью «СЭ» высказала мнение касательно фаворита этапа «Гран-при России» в Уфе среди мужчин. Соревнования пройдут 14-15 октября.

«В целом все наши ребята плюс-минус в хорошей форме, так что решать будут прокаты и уверенность ребят. Кто лучше справится на эмоциональном уровне сам с собой. Примерно шансы у ребят одинаковые на мой взгляд, так что вопрос, как кто совладает со своими нервами. Мы увидели, что в последнее время девчонки у нас более стрессоустойчивые, нежели чем парни. Тем не менее в целом ребята очень хорошо прогрессируют относительно мировой арены. Начинают более стабильно кататься. Будем надеяться, что с каждым сезоном это будет все более явно видно, они будут все больше в себе уверены.

Насчет того, что конкуренция у мужчин сложнее, чем у девушек, мне трудно сказать, все-таки конкуренция у девушек тоже крайне напряженная. Тем не менее отрицать тот факт, что у нас поднялся общий средний уровень мальчишек, безусловно, нельзя. Раньше было точно видно, что мальчики у нас значительно слабее, чем наши девчонки. Сейчас так говорить уже несправедливо, это точно не так. Есть уже даже десяток крепких пацанов, все из них достойны занять место в сборной как минимум точно. И была бы у нас сейчас возможность выступать на международной арене, они бы достойно защищали честь страны, не упали бы в грязь лицом», — сказала Гербольдт.

На первом этапе «Гран-при России» в Уфе выступят Владислав Дворников, Макар Игнатов, Роман Кудлаев, Глеб Лутфуллин, Андрей Мозалев, Андрей Мухортов, Владимир Ощепков, Даниил Постарнаков, Роман Савосин, Евгений Семененко, Иван Соболев, Дамир Черипка.

Фигурное катание
Катарина Гербольдт
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