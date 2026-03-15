Тутберидзе о победе Бойковой и Козловского в финале Гран-при: «Мишина и Галлямов сами нам уступили»

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе сравнила победы в финале Гран-при страны своих фигуристов Александры Бойковой и Дмитрия Козловского в парном катании и Алисы Двоеглазовой в турнире одиночниц.

«Какая из двух побед далась сложнее? Наверное, победа Бойковой и Козловского, потому что я, честно говоря, после чемпионата России думала, что Мишина и Галлямов подразозлятся, выдадут два чистых проката, и тогда ситуация для Бойковой и Козловского немного изменилась бы. Нужно кататься чисто, с четверным, чтобы быть лучше. Но Мишина и Галлямов, видимо, перенервничали и сами нам уступили», — сказала Тутберидзе в интервью «Оkko Спорт».

Тренер оценила выступления Двоеглазовой и еще двух своих учениц — Дарьи Садковой и Дины Хуснутдиновой на этих соревнованиях.

«Даша — это Даша. Она сделала свой прекрасный четверной, ну а дальше, что посыпалось, — это Даша. Где-то удержать, справиться с адреналином она пока не может. У Алисы достаточно сложный контент. То, что девочки, не прыгающие ультра-си, собирают за семь прыжковых элементов, Алиса собирает за пять. Когда ты прыгаешь ультра-си, можешь себе позволить ошибаться. Поэтому сами решайте, нужны ультра-си или не нужны. Дина, думаю, перенервничала. Просто она очень хотела показать, чему научилась», — отметила Тутберидзе.

Также она объяснила, чего не хватило ее ученицам Виктории Стрельцовой и Алене Приневой для пьедестала в финале юниорского Гран-при.

«У каждой своя история. Вика Стрельцова стала лучше, но тем не менее у нее слабая зона — если какая-то ошибка внутри программы, она как будто психологически не может с этим справиться. Мы не упрощаем программу. Это не финальные в ее жизни соревнования, и нужно учиться. Что касается Алены Приневой, у нее достаточно сложный сезон, она растет, и постоянно что-то чуть-чуть беспокоит. Каждый сантиметр роста идет через боли. Весь сезон она не могла напрыгать четверные, и только где-то за две недели до соревнований начал проклевываться четверной лутц, но не хватило времени и уверенности, чтобы пойти и сделать», — добавила тренер.

Финалы Гран-при России по фигурному катанию сезона-2025/26 проходили с 4 по 9 марта в Челябинске на ледовой арене «Трактор».

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