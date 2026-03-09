Финал Гран-при России: онлайн-трансляция произвольной программы мужчин, где смотреть

Прокаты произвольной программы в мужском одиночном катании в финале Гран-при России пройдут в понедельник, 9 марта. Турнир принимает ледовая арена «Трактор» имени Белоусова в Челябинске, начало выступлений фигуристов — в 15.10 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию соревнований мужчин в финале Гран-при России.

В прямом эфире соревнования покажет Первый канал и его сайт 1tv.ru, а также онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

Результаты и последние новости Гран-при России доступны в разделе фигурного катания на сайте «СЭ».

После короткой программы лидирует Петр Гуменник с 103,62 балла. Второе место занимает Николай Угожаев (99,53 балла), третьим идет Владислав Дикиджи (98,92).