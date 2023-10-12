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Сегодня, 15:13

Гербольдт: «Аделия Петросян, возможно, сейчас лучшая фигуристка в стране»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Российский тренер Катарина Гербольдт в интервью «СЭ» высказала мнение касательно фаворита этапа «Гран-при России» в Уфе среди девушек. Соревнования пройдут 14-15 октября.

«На мой взгляд фаворит «Гран-при» в Уфе, конечно же, Аделия. Возможно, она и вовсе лучшая наша фигуристка в стране. У нее есть ряд важных преимуществ, хотя я бы не забывала, что у нас достаточно сильных девушек, которые готовы побороться в этом году за звание лучшей фигуристки. По Валиевой и Туктамышевой ключевой вопрос — смогут ли они найти в себе, внутри себя мотивацию продолжать выступать. Но что одна, что вторая, судя по тому, как они выкладываются на тренировках, в хорошей форме. А будут они выступать уже или нет, зависеть будет прежде всего опять же от их внутренней мотивации. Акатьева, думаю, восстановится, этот процесс уже идет. Будем надеяться, что здоровье ее не подведет», — сказала Гербольдт.

На первом этапе «Гран-при России» в Уфе выступят Софья Важнова, Рената Губашева, Софья Захарова, Маргарита Ковалева, Елизавета Куликова, Вероника Малышева, Анастасия Молчанова, Аделия Петросян, Виктория Самсонова, Мария Талалайкина, Анна Фролова, Анастасия Хахыртдинова.

Фигурное катание
Аделия Петросян
Катарина Гербольдт
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