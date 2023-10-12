Гербольдт: «Аделия Петросян, возможно, сейчас лучшая фигуристка в стране»

Российский тренер Катарина Гербольдт в интервью «СЭ» высказала мнение касательно фаворита этапа «Гран-при России» в Уфе среди девушек. Соревнования пройдут 14-15 октября.

«На мой взгляд фаворит «Гран-при» в Уфе, конечно же, Аделия. Возможно, она и вовсе лучшая наша фигуристка в стране. У нее есть ряд важных преимуществ, хотя я бы не забывала, что у нас достаточно сильных девушек, которые готовы побороться в этом году за звание лучшей фигуристки. По Валиевой и Туктамышевой ключевой вопрос — смогут ли они найти в себе, внутри себя мотивацию продолжать выступать. Но что одна, что вторая, судя по тому, как они выкладываются на тренировках, в хорошей форме. А будут они выступать уже или нет, зависеть будет прежде всего опять же от их внутренней мотивации. Акатьева, думаю, восстановится, этот процесс уже идет. Будем надеяться, что здоровье ее не подведет», — сказала Гербольдт.

На первом этапе «Гран-при России» в Уфе выступят Софья Важнова, Рената Губашева, Софья Захарова, Маргарита Ковалева, Елизавета Куликова, Вероника Малышева, Анастасия Молчанова, Аделия Петросян, Виктория Самсонова, Мария Талалайкина, Анна Фролова, Анастасия Хахыртдинова.