Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Общий зачет Календарь Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Фигурное катание
Гран-при России

9 марта, 16:58

Гуменник выиграл финал Гран-при России-2026, Семененко — второй

Алина Савинова
Петр Гуменник.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фигурист Петр Гуменник стал победителем финала Гран-при России 2026 года в Челябинске.

По итогам двух прокатов 23-летний спортсмен набрал 303,16 балла — 103,62 балла за короткую программу и 199,54 балла за произвольную. Гуменник также выигрывал финал Гран-при России в 2023 и 2025 годах. В 2026-м он победил на чемпионате России и выступил на Олимпийских играх в Милане, где стал шестым.

Второе место в финале Гран-при страны занял Евгений Семененко с результатом 286,97 (98,52+188,45) балла. Тройку призеров замкнул Николай Угожаев — 286,47 (99,53+186,94) балла. Он на 0,44 балла опередил Марка Кондратюка, ставшего четвертым.

Финал Гран-при России-2026

Мужчины

1. Петр Гуменник — 303,16

2. Евгений Семененко — 286,97

3. Николай Угожаев — 286,47

4. Марк Кондратюк — 286,03

5. Григорий Федоров — 276,56

6. Владислав Дикиджи — 266,59

7. Андрей Мозалев — 248,44

8. Матвей Ветлугин — 241,70

9. Александр Мельников — 230,22

10. Макар Игнатов — 221,45

11. Артур Даниелян — 221,05

12. Глеб Лутфуллин — 205,63

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Евгений Семененко
Николай Угожаев
Петр Гуменник
Фигурное катание
Читайте также
ЧМ-2026: 40-летний вратарь Кабо-Верде по прозвищу "Бабуля" стал героем и расплакался, статистика позора Испании, тренера Туниса рассчитали
«Ребята, вы сумасшедшие!» Как Скалони возвращал Месси в сборную Аргентины
ФБР предотвратило атаку дронов со взрывчаткой на турнире UFC в Белом доме
Сборная Ирана улетела из США сразу после матча с Новой Зеландией на ЧМ
Начались переговоры о вступлении Молдавии и Украины в ЕС. Что нужно знать
В Польше задержали двух человек по делу об убийстве Скрепецкого
Популярное видео
Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
Экскурсия по академии с Плющенко
Экскурсия по академии с Плющенко
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Произвольная программа мужчин в финале Гран при России-2026 — онлайн-таблица результатов

Трусова с сыном поддерживала мужа Игнатова в произвольной программе финала Гран-при России
Новости
RSS RSS
Все новости