Гуменник выиграл финал Гран-при России-2026, Семененко — второй

Фигурист Петр Гуменник стал победителем финала Гран-при России 2026 года в Челябинске.

По итогам двух прокатов 23-летний спортсмен набрал 303,16 балла — 103,62 балла за короткую программу и 199,54 балла за произвольную. Гуменник также выигрывал финал Гран-при России в 2023 и 2025 годах. В 2026-м он победил на чемпионате России и выступил на Олимпийских играх в Милане, где стал шестым.

Второе место в финале Гран-при страны занял Евгений Семененко с результатом 286,97 (98,52+188,45) балла. Тройку призеров замкнул Николай Угожаев — 286,47 (99,53+186,94) балла. Он на 0,44 балла опередил Марка Кондратюка, ставшего четвертым.

Финал Гран-при России-2026

Мужчины

1. Петр Гуменник — 303,16

2. Евгений Семененко — 286,97

3. Николай Угожаев — 286,47

4. Марк Кондратюк — 286,03

5. Григорий Федоров — 276,56

6. Владислав Дикиджи — 266,59

7. Андрей Мозалев — 248,44

8. Матвей Ветлугин — 241,70

9. Александр Мельников — 230,22

10. Макар Игнатов — 221,45

11. Артур Даниелян — 221,05

12. Глеб Лутфуллин — 205,63

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