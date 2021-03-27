Невероятная развязка турнира в женском одиночном катании — у России полный пьедестал.

Чемпионат мира. Женщины

1. Анна Щербакова (Россия) — 233,17

2. Елизавета Туктамышева (Россия) — 220,46

3. Александра Трусова (Россия) — 217,20

4. Карен Чен (США) — 208,63

5. Лоэна Хендрикс (Бельгия) — 207,80

6. Рика Кихира (Япония) — 205,70

Чемпионат мира по фигурному катанию в женском одиночном завершается фурором сборной России. Впервые в истории одна страна выигрывает все три медали в этом виде программы. И историческое достижение у России. Каждая из наших трех девушек в произвольной падала и ошибалась, но на фоне еще больших неудач у соперниц, а также запаса после короткой программы первое место сохранила Анна Щербакова, а Елизавета Туктамышева поднялась на одну строчку вверх и стала второй. Александра Трусова же прыгнула на пьедестал с 12-го места и пусть чисто откатать программу с пятью четверными и выиграть «золото» ей не удалось, ученица Евгения Плющенко выдала один из самых любопытных сюжетов в истории спорта.

Трусова не смогла отойти от шока после короткой программы

Чуда все-таки не случилось. Давайте признаемся, многие жили два дня голубой мечтой. Считали сколько нужно четверных Трусовой для победы, прикидывали расклады, вспоминали предыдущие истории, когда спортсмены после неудачной короткой программы взлетали на пьедестал. Мы хотели отречься от суровой реальности в пользу чего-то иррационального, а Александру видели не как пусть очень талантливого, но все же человека. А как супергероя, который готов на преодоление всех возможных лимитов человеческого тела. Отчасти в этом «виновата» сама Трусова — настолько мы уже привыкли видеть ее в контексте заголовков о новом мировом рекорде и наблюдать в инстаграме за тем, как она с легкостью делает по пять четверных подряд.

Но давайте теперь признаемся честно — чисто прыгать на тренировке/в инстаграме/в коттедже у Плющенко/у себя в голове — это ведь совсем не то же самое, что прыгать чисто на соревнованиях. И дело в первую очередь не в большей нагрузке из-за необходимости исполнять вращения, дорожки шагов, следить за выразительностью проката, линиями, скольжением и прочими непрыжковыми элементами. Речь про ментальную готовность и психологическое давление. Соревнования уровня чемпионата мира и Олимпийских Игр — это прежде всего битва характеров.

Ни в коем случае не скажу, что характера Трусовой не хватило. Сам факт того, что она вышла после катастрофы в произвольной на лед и не заведомо отказалась от борьбы, а вышла с претензиями на медальную охоту уже достоен огромного уважения. Александра спокойно могла выйти с привычным набором из трех квадов и спокойно обходить Туктамышеву. Но Трусову такой вариант не устраивал. Она максималистка и ехала в Стокгольм только за «золотом». Она играла ва-банк, поскольку только такой расклад позволял ей рассчитывать на победу. Слышал от близких к Трусовой людей романтическую историю о том, как у нее появилась мечта прыгать четверные. На одном из детских стартов она выдала два идеальных проката, но уступила другой девочке, у которой техконтент был заметно слабее. И тогда Трусова заявила родным — я буду прыгать настолько сложные прыжки, что больше меня никто не сможет обыграть.

Не буду спорить о правдоподобности этой истории, но в целом она лучше всего демонстрирует суть Александры как человека. Она спортсмен до мозга костей и ее задача на любом старте быть первой. Сегодня ей это не удалось, она все-таки не смогла прийти в себя на фоне стартовой неудачи. Это было видно как на утренних тренировках, так и на разминке непосредственно перед прокатом, так и во время выступления. Даже стартовый четверной флип, пусть и чистый — но в нем не было той фирменной легкости, уверенности. С остальными прыжками все то же самое — каждый квад она вытягивала вопреки. Трусовой не хватило внутреннего инстинкта убийцы — а в спорте это чуть ли не главное качество. И тем не менее, двукратная чемпионка мира уезжает с высоко поднятой головой. Потому что она не подняла белый флаг после первой же неудачи, а боролась. Боролась до конца. И давайте скажем за это спасибо как ей, так и ее тренеру Евгению Плющенко. Раз даже после такого удара она без тени сомнения говорит в микст-зоне, что не рассматривает варианты перехода, то значит она действительно чувствует его поддержку и ей комфортно работать именно с ним.

Американки не впечатлили, и Трусова поднималась все выше и выше

Но шоу должно продолжаться. И на драме Трусовой, от которой уходит детская мечта стать чемпионкой мира сам турнир не заканчивался. Наоборот, он только начинался. Вы же не будете всерьез считать соревновательной частью ЧМ разборки представителей сборных третьего мира? Ближе к последней разминки массовку сменяют лидеры мировой фигурки с каждым прокатом накал нарастает. И сразу же первая сенсация — американка Брейди Теннелл не набирает и 200 баллов, проигрывая даже экс-украинке Ольге Микутиной с потрясающим воображение каскадом двойной аксель+двойной тулуп. Зато реально зажгла Луна Хендрикс из Бельгии. У этой европейки всегда был свой стиль катания, не хватало ей разве что стабильной техники и интересной программы, которая демонстрировала бы ее лучшие качества. К чемпионату мира она такую нашла и по праву стала второй после Трусовой.

Александра же сохраняла первое место даже после проката Каори Сакомото. У Каори турнир надо сказать тоже выдался откровенно неудачным. Она ехала в Стокгольм с большими претензиями, которые не оправдались ни на десятую долю. Тем не менее ее произвольная — одна из лучших в текущем сезоне и не столь важно, что исполняет она ее второй год подряд. Хорошие программы редко надоедают. С каждым выступлением Трусова поднималась все выше и выше. Неужели шансы еще есть? Казалось, что сама судьба делает реверанс в сторону мужества Трусовой.

В плане презентации понравились и корейские девушки — что Хэин Ли, что Ким Йерим показали невероятную легкость, воздушность на льду. Не хватает только ультра-си, но это к Ю Ен, которая на турнир как известно не попала. Другие кореянки же не радуют как стабильностью, так и сложностью, поэтому рассчитывать на высокие места им тяжело. Американка Карен Чен выступила средне. Лет десять назад такой прокат мог ей гарантировать если не победу, то медаль точно. Но в наше время без прыжков ультра-си в мировом топе делать нечего. А здесь к тому же много вопросов к докрутам и на тройных.

Кихира вновь развалилась в произвольной и подарила для России полный пьедестал

Так как никто из ближайших преследователей до лидирующей тройки не добрался, битва за титул развернулась мечту Кихирой, Туктамышевой и Щербаковой. При этом остаться без медали кто-то из них тоже вряд ли мог, все-таки высокая техническая база давала им определенную гарантию. Или же право на ошибку. Туктамышева им, к примеру, воспользовалась. После двух практически идеальных тройных акселей к середине проката она начала терять темп и крайне неудачно зашла на тройной флип. В результате — падение. Крайне неожиданное, все-таки с флипом у Елизаветы редко случаются проколы. По произвольной Трусовой она проиграла, но запаса короткой ей хватило для медали. Сразу после объявления оценок она плачет. Никогда Туктамышева не позволяла себе демонстрировать эмоций после неудачных прокатов. Но в моменты счастья — почему нет?

Но любой гандикап может заканчиваться, что подтердила японка Кихира. Рика как была чемпионкой тренировок, так ей и остается. У нее проблемы в психологии еще более очевидные, чем у Трусовой. Стоит только замаячить медаль или победа, как что-то в Кихире ломается и она валит один прыжок за другим. Как иначе объяснить ее сегодняшний перфоманс? Вместе заявленного четверного сальхова аксель. Не тройной, двойной! Заходит на второй триксель — падение. По мнению чемпионки мира Марии Петровой на Рике сказалась акклиматизация, но ведь не в первый раз Кихира теряется в самый решающий момент. Верно подметил комментатор Андрей Журанков — словно у нее некий комплекс больших турниров. По произвольной Кихира восьмая вслед за Екатериной Рябовой из Азербайджана. По общей сумме — только шестая. Неужели в мире существует справедливость?

26 марта. Стокгольм. Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова (слева направо). Фото AFP

Щербакова, глядя на ошибки соперниц, идеально откататься тоже не смогла — стартовый четверной флип у нее не получился и больше на ультра-си она не заходила. Зачем, ведь победа и так ей была, по сути, гарантирована. Упрощение контента в этом случае не слабость, а точный тактический ход. К тому же пневмония до сих пор сказывается на ее состоянии — после проката Анна едва дышала. Но лучше всего демонстрирует характер девушки ее реакция на второе место по произвольной. Она понимала, что показала не лучшее выступление и готова была проиграть. А умение красиво проигрывать порой не менее важно, чем выигрывать.