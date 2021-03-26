Трусовой не привыкать вытаскивать себя из ямы. Два года назад она выиграла в патовой ситуации

История с первенства России в Перми, которая приободрит Александру и ее болельщиков.

После короткой программы двукратная чемпионка мира Александра Трусова оказалась в крайне затруднительном положении. Она сорвала каскад и заняла только 12-е промежуточное место. Отставание от первого места — больше 16 баллов, и на первый взгляд кажется, что шансы Трусовой на успешное выступление в Стокгольме минимальны. Но Александра на самом деле уже была в очень похожей ситуации два года назад, и тогда она нашла в себе силы на успешный прокат произвольной. Который сделал ее чемпионкой в момент, когда верили в успех фигуристки считанные единицы.

Александра считалась абсолютной фавориткой

В конце января 2019 года Трусова ехала на первенство России среди юниоров в Перми в статусе безоговорочного фаворита. На тот момент ее позиции в тройке ТЩК были немного выше, чем у Анны Щербаковой или Алены Косторной. При этом обеим напарницам по группе Тутберидзе Трусова до этого проигрывала. Сначала она упала с четверных и уступила в финале юниорской серии «Гран-при» Косторной, а затем на чемпионате России в Саранске, первом для себя полноценном взрослом турнире, Трусова была в нескольких сотых балла от Щербаковой — исход противостояния тогда решили компоненты и лучшие GOE за четверной лутц.

В форме Александра перед турниром в Перми была шикарной. Она работала над новыми квадами, по рассказам очевидцев, у нее в то время был чуть ли не лучший процент чистых четверных на тренировке в карьере. То есть успеху благоволило все: были и мотивация, и необходимые физические кондиции, и соответствующее отношение судей и тренерского штаба. Именно Трусова тогда была главной юниоркой Этери Тутберидзе, надеждой и символом новой эпохи — эпохи четверных — она была и для федерации. Помните все эти яркие эпитеты про «девочку, которая улетает в космос». Так вот все они идут с весны 2019-го. При этом и серьезного давления на нее никто не оказывал. Единственное практическое значение соревнований было в отборе на юниорский чемпионат мира. Помимо Косторной и Щербаковой, из заметных соперниц там были Ксения Синицина и Анастасия Тараканова — их Трусова должна была обходить в любом состоянии.

На Трусову повлияло резкое интервью Волкова

В короткой программе у Трусовой был базовый для нее контент. Ни о каком тройном акселе тогда еще не было и речи, поэтому в прокате был дупель, тройной флип и каскад тройной лутц + тройной. Казалось бы, Александра с закрытыми глазами должна делать прыжки такого уровня. Но, как призналась как-то Трусова, ей морально гораздо проще выходить с большим запасом по базовой технике. Если же у нее равный с соперницами контент, то она начинает переживать за успех каждого прыжка и в результате срывает выступление. Такое случалось с Александрой уже несколько раз, не смогла справиться с лишними эмоциями Трусова и на первенстве России-2019. Как и сейчас в Стокгольме, в Перми она сорвала каскад. Не очень удачно приземлилась с тройного лутца, и ее пошатнуло на риттбергере. Недокрут, падение — и только седьмое место с отставанием от лидера в 10 баллов. Первое место тогда занимала Косторная, а Щербакова в двух баллах от Алены стала второй.

В кулуарах тогда говорили о сильном росте Трусовой и накрывшем ее пубертате. С ней работал физиотерапевт, но спустя два года кажется, что основная причина проблем фигуристки была не в технике или ограничениях тела, а в психологии. Трусова реагировала на обсуждения специалистов об ограниченности ее катания, инициативах о запрете четверных и разговорах о загубленном здоровье. Важный момент — всего за пару дней до старта на «Р-Спорте» вышло интервью ее бывшего тренера Александра Волкова. Он в грубой форме описал катание фигуристки: деревянная, дерганая, резкая. Он же и предвещал проблемы Александре, указав, что концовка этого сезона будет самым сложным этапом в карьере Трусовой. Тренер и спортсменка друг друга показательно сторонились, но за пределами катка цитаты Волкова были главной темой для обсуждений, и пропустить их мимо себя Александра никак не могла.

Для победы тогда хватило двух четверных

От комментариев Трусова тогда отказалась. На тот момент 13-летняя девочка еще не знала, как справляться с такими ударами судьбы и что говорить СМИ в ответ на такие резкие заявления недоброжелателей. Здесь можно говорить о росте личности: в 2021-м Александра уже уверенно общается с журналистами после провала, максимально скрывая эмоции. Тогда я был едва ли не единственным пишущим автором, который добрался до Перми, и отказ Трусовой воспринял с пониманием.

Пожелав ей удачи, я только лишь посмотрел девушке в глаза — и в них я не видел отчаяния. Было глубокое сожаление, но вместе с тем и неумолимое желание доказать, что все, что произошло, — нелепая случайность. И она доказала. Тогда для победы ей хватило всего двух четверных — она блестяще исполнила сначала каскад из четверного тулупа с тройным, а затем и сольный тулуп в четыре оборота. У Щербаковой тогда был в программе только один квад, и она упала с единственного лутца. Косторная выступала вообще без ультра-си, так что за счет громадного превосходства по технике Трусова с легкостью обошла всех соперниц и выиграла второй в карьере титул лучшей юниорки страны.

Эта победа сильно ее воодушевила перед главным стартом сезона — чемпионатом мира. На ЮЧМ Трусова вышла уже с тремя квадами и вновь обыграла Щербакову, став одной из немногих двукратных чемпионок мира среди юниоров. Сейчас для успеха Александре нужны минимум четыре четверных прыжка, но это вполне ей под силу. Вопросы только в психологии.

Первенство России среди юниоров-2019. Девушки

1. Александра Трусова — 233,99 (69,55+164,44)

2. Алена Косторная — 230,79 (79,97+150,82)

3. Анна Щербакова — 223,97 (77,17+146,80)

4. Ксения Синицына — 212,78 (73,31+139,47)

5. Анна Тарусина — 206,13 (71,51+134,62)

6. Виктория Васильева — 203,58 (70,41+133,17)