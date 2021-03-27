Двукратный призер Олимпийских игр Александр Жулин прокомментировал «СЭ» результаты женской произвольной программы на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция).

По результатам выступлений весь пьедестал заняли спортсменки из России: первое место — Анна Щербакова, вторая — Елизавета Туктамышева, замыкает тройку — Александра Трусова.

«Как можно это оценить? — сказал Жулин «СЭ». — Это фантастика! Это потрясающе! И я очень-очень рад за девчонок. Они просто феноменальны. Саша Трусова — герой, они идет на пять четверных, это мало кто может сделать. Саша — это абсолютное явление в фигурном катании. Если она прибавит в скольжении и когда-нибудь сделает весь контент, который заявляет, то ее невозможно будет догнать. Туктамышева — это потрясающе. Я безумно за нее рад. Считаю, что Лиза — это герой. То, что она делает — это фантастика. Она стирает грани между пубертатом и непубертатом, как угодно это называйте, но это было прекрасное катание. Абсолютно достойное второе место».

Для Анны Щербаковой и Александры Трусовой это дебютный чемпионат мира. Елизавета Туктамышева становилась чемпионкой мира в 2015 году.

(Артем Бухаев)