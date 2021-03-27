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Щербакова рассмеялась во время исполнения гимна на награждении

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Россиянки заняли весь пьедестал на ЧМ.
Россиянки заняли весь пьедестал на ЧМ.
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Российская фигуристка Анна Щербакова, выигравшая золотую медаль чемпионата мира, не сдержала эмоций во время церемонии награждения. 16-летняя спортсменка рассмеялась во время исполнения гимна.

По результатам выступлений весь пьедестал заняли спортсменки из России: первое место — Анна Щербакова, вторая — Елизавета Туктамышева, замыкает тройку — Александра Трусова.

Напомним, для Щербаковой и Турсовой этот чемпионат мира был первым в карьере на взрослом уровне.

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