Щербакова рассмеялась во время исполнения гимна на награждении

Российская фигуристка Анна Щербакова, выигравшая золотую медаль чемпионата мира, не сдержала эмоций во время церемонии награждения. 16-летняя спортсменка рассмеялась во время исполнения гимна.

По результатам выступлений весь пьедестал заняли спортсменки из России: первое место — Анна Щербакова, вторая — Елизавета Туктамышева, замыкает тройку — Александра Трусова.

Напомним, для Щербаковой и Турсовой этот чемпионат мира был первым в карьере на взрослом уровне.